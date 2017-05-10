Trump bir kez daha tescilledi “amaç BOP”

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ABD, Türkiye'ye inat terör örgütü PKK uzantısı PYD-YPG'ye verdiği desteği artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, YPG'nin ağır silahlarla donatılması talimatını imzaladı.

Trump söz konusu kararı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Washington'da olduğu hatta söz konusu heyetin Beyaz Saray'da Başkan Trump ile ayakta da olsa selamlaştığı bir günde imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Dana White "Başkan Trump, IŞİD karşısında Rakka'da açık bir zafer kazanmak için, gerekli görüldüğünde Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Kürt unsurlarına teçhizat sağlamak üzere Savunma Bakanlığını yetkilendirdi" açıklaması yaptı.

SDG’nin Rakka'yı başarılı bir şekilde alabilecek tek güç olduğunu iddia eden Pentagon, SDG'ye verilecek silahların sınırlı şekilde dağıtılacağını ve belirli görevler için verileceğini de açıkladı.

Türkiye'ye ‘sözde’ garanti

ABD, terör örgütüne ağır silah desteğini açıklamadan önce Ankara ile de temasa geçti. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Mattis, "Amacımız Rakka'yı almak için Türklerle beraber çalışmak. Bunu nasıl yapacağımızı çözeceğiz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da, “Koalisyon ortağımız Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. Türk halkına ve hükümetine, ABD’nin, NATO müttefikimizin ek güvenlik risklerini engellemek ve NATO müttefikimizi korumaya olan bağlılığı konusunda güvence vermek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

YPG'ye tam destek

ABD ağır silah yardımı yapmaya karar verdiği terör örgütü PYD/YPG'yi zaten uzun süredir destekliyor. Bu destek ağır silahları da kapsıyor. Trump'ın imzası ise fiili durumu resmi hale getirmesi açısından önem taşıyor. Türkiye'nin Sincar ve Karaçok operasyonlarından sonra terör örgütünü korumaya alan ABD, sınıra zırhlı araçlarını göndermişti. ABD terör örgütüne eğitim desteği de veriyor.

Son olarak Amerikalı komutanlar eğittikleri kadın teröristlerin yemin törenine katılarak görüntü vermişti. ABD'nin kendilerine verdiği desteği Rus basınına anlatan bir YPG yetkilisinden şu açıklamalar geldi: "ABD ve IŞİD karşıtı koalisyon güçleri, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) devamlı olarak silah ve eğitim yardımında bulunuyor. Biz de YPG olarak SDG'nin bir bileşeniyiz. ABD ve koalisyon güçleri, IŞİD'le mücadele kapsamında kısa bir süre önce YAT (anti-terör birimi) birimine gece görüş dürbünleri, kurşun geçirmez çelik yelekler, çelik kasklar, lazer güdümlü silahlar ve iletişim cihazları verdi. Ayrıca hafif, otomatik silahlar da verildi. ABD'li askerler ve YAT birimi, IŞİD'e karşı zaman zaman ortak operasyonlar yürütüyor. IŞİD'in önemli emirlerine nokta operasyonlar düzenleniyor. Bu teçhizat ve silahlar Rakka'ya yapılacak operasyonda kullanılacak."

Ankara'dan yumuşak tonlu uyarılar

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'nin PKK'ya doğrudan ve dolaylı yardım anlamına gelecek girişimleri kabul etmelerinin söz konusu olmadığına işaret ederek, "ABD ve Türkiye, NATO'da önemli iki ortaktır. Dolayısıyla stratejik düzeydeki ilişkilerimiz ile terör örgütü arasında Amerika'nın bir tercih yapma cihetine gitmesini düşünmüyoruz" dedi. Yıldırım, şunları söyledi: "Türkiye'nin bu konudaki durumu çok nettir. Düşüncesinde herhangi bir kafa karışıklığı yoktur. Nedir? Türkiye bölgede PKK'nın bir başka terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıdır. Bunu net bir şekilde muhataplarımıza söyledik. Bir terör örgütü kullanarak başka terör örgütü yok edilemez. Sonra o terör örgütü de sizin başınıza bela olur. Bunu Amerika çok iyi şekilde bilmektedir. Türkiye'nin PKK terör örgütü konusundaki hassasiyetinin en üst düzeyde dikkate alınması için hala ABD yönetiminin elinde imkanlar olduğunu düşünüyoruz. Eğer aksi bir karar alırsa, bunun doğuracağı sonuçlar sadece Türkiye'yi bağlamaz, aynı zamanda Amerika için de olumsuz bir netice ortaya koyacaktır."

Başbakan Yıldırım, televizyon programında Atatürk'e hakaret iddiasına soruşturma konuusnda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kahramanları, bizim milli değerlerimizdir. Dolayısıyla bunlara yapılacak her türlü yakıştırmayı, yanlış sıfatları asla kabul etmeyiz, uygun görmeyiz. Dolayısıyla bu ve buna benzeri girişimleri şiddetle kınıyorum ve hukuken de yapılması gereken ne varsa, bunlar da yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Kürt unsurlarını teçhizatlandırmak üzere Savunma Bakanlığını yetkilendirmesine ilişkin, "YPG ve PKK ikisi de terör örgütüdür, hiçbir farkı yoktur. Sadece adı farklıdır ve bunların eline geçen her silah, Türkiye'ye yönelik bir tehdittir. Daha önce YPG'ye verilen silahların Türkiye'de PKK'nın elinde yakalandığını sizlerle de paylaşmıştık" dedi.

ABD'nin, Türkiye'nin YPG konusundaki tutumunu çok iyi bildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "YPG ve PKK aynıdır, terör örgütüdür. Suriye Demokratik Güçleri içinde YPG de var, Arap kuvvetler de var. En son Tillerson bana, yüzde 60'dan fazlasının Araplar olduğunu, ılımlı Araplar olduğunu söyledi. Bizim de kendilerine tavsiyelerimiz oldu. Özellikle Rakka operasyonunda, SDG içinde YPG'lilerin ve Arapların ayrılması gerekiyor. Rakka'ya da Arap güçlerin girmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.