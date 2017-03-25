Türkiye'nin Münbiç ve Rakka konusunda da devreye girmesine engel olmak isteyen küresel güçlerin nihai amacı ise Irak ve Suriye'den koparılacak parçaların birleştirilmesiyle bölgede Akdeniz'e açılan bir koridor oluşturmak.

Büyük hesap ise bölgede Türkiye ve İran'dan koparılacak parçaların da eklenmesiyle 4 parçalı Kürdistan projesini hayata geçirmek. Küresel güçlerin 4 parçalı Kürdistan devleti hayalinde yer alan toprakların İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalindeki topraklarla birebir örtüşüyor olması dikkat çekiyor.

Trump Hıristiyanlara özerklik istedi!

Öte yandan İsrail istihbarat servisine yakınlığıyla bilinen DEBKAF adlı internet sitesi, ABD Başkanı Trump'ın 20 Mart'ta beyaz Saray'da görüştüğü Irak başbakanı Haydar El İbadi'den Irak'ın Sincar/Ninova'da bölgesindeki gayrimüslim azınlıklara özerklik verilmesini talep etti.

Yazarları arasında İsrail istihbarat servisi Mossad'ın eski ajanları ve İsrail Savunma Bakanlığı'ndan emekli yetkililerinin bulunduğu söylenen DEBKAFile internet sitesinin ortaya attığı iddiaya göre 20 Mart'ta beyaz Saray'da Irak başbakanı Haydar El İbadi ile görüşen Trump, Irak'ın Şii savaşçılardan kurtulması için beş maddelik bir öneri listesi sundu. Öneri listesinde Sincar (Şengal) bölgesiyle ilgili ilginç bir detay bulunuyor. İddiaya göre görüşmede Trump, IŞİD'in defedilmesinin ardından Irak hükümetinin yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

-Bağdat, İran yanlısı 10 bin Şii savaşçıları ülkeden kovmalı.

-Ayetullah Ali Sistani'nin Şii savaşçılarına silah bırakarak evlerine dönmelerini emreden fetvasına Irak hükümeti uymalı.

-İbadi, bir Sünni kasabası olan Musul'a Sünni hükümet kurulacağı sözünü vermeli ve ilçelerden hiçbirinin Şii savaşçılar tarafından ele geçirilmesine izin vermemelidir.

- Musul'un batısındaki Sincar/Ninova'da bulunan, arasında Hıristiyan Süryaniler, Türkmenler ve Yezidilerin de olduğu gayrimüslim azınlıklara kendi kendilerini yönetme hakkı tanınmalıdır.