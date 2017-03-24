Trump hızla Bush’laşıyor!

ABD, Obama döneminde terör örgütleri marifetiyle yaptığı katliamlarını Donald Trump ile birlikte yeniden bizzat yapmaya başladı. ABD son haftalarda Suriye ve Irak'ta sivil katliamlarına ağırlık verdi.

Bush yönetiminin Irak işgali sırasında pervasızca yaptığı katliamları akla getiren bu katliamların dayanağı ise Başkan Trump'ın Ortadoğu'daki ordusuna verdiği izin. İlk kez uygulamaya Yemen'de konulan bu izne göre Amerikan ordusu terörle mücadele bahanesiyle Başkanın izni olmadan istediği şekilde operasyon yapabilecek.

Trump'ın "onaysız vur" emri Yemen, Suriye, Irak, Afganistan, Libya ve Sudan gibi ülkeleri kapsıyor. Trump ayrıca sadece orduda olan bombalama yetkisini CIA'ya da verdi. Üstelik orduya getirilen insansız hava araçlarıyla bombalama kısıtlamalarını da kaldırdı. ABD Başkanı Trump bu adımlarla Amerikan ordusuna adeta katliam yapın emri vermiş oldu.

Suriye'de katliamlar hızlandı: 400 ölü

Amerikan ordusu Trump'ın 'izin almadan vurun' talimatını ilk olarak Suriye ve Irak'ta uygulamaya başladı. Son bir hafta içinde bu iki ülkeden ardı ardına sivil katliam haberleri gelmeye başladı. Suriye’de son bir haftada 400’den fazla sivilin öldüğü iddia ediliyor. Geçtiğimiz hafta Halep'te yatsı namazı sırasında bir camiyi vurarak 71 kişiyi şehit eden ABD, önceki gün de Rakka’nın batısındaki bir okulu vurdu.

Yüzlerce sığınmacının kaldığı okulda 33 kişi öldü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklama da, "Şimdi 33 kişinin öldüğünü doğrulayabiliyoruz. Ölenler Rakka, Halep ve Humus'tan kaçan sivillerdi" dedi.

ABD'nin Suriye'deki katliamları bunlarla da sınırlı değil. Yerel kaynaklar, ABD'nin Rakka'nın batısındaki Tabka ilçesini de hedef aldığını ve saldırıda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 40 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Yine Rakka kenti yakınındaki el-Mataba köyüne yönelik ABD hava saldırısında da en az 23 sivil hayatını kaybetti.

Musul'da en az 200 sivil katlettiler

ABD'nin sivil katliamları Suriye'nin yanısıra Irak'ta da devam ediyor. Son dönemlerin en büyük katliamı da Musul'da ABD tarafından gerçekleştirildi. IŞİD'e karşı operasyon kapsamında Musul'u bombalayan ABD savaş uçaklarının, çoğu sivil en az 200 kişiyi öldürdüğü açıklandı. Yerel basın vurulan bir binada sığınmış bulunan 130 sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Yaklaşık 100 kişinin de vurulan diğer bir evde bulunduğu ifade ediliyor.

BOP'ta taktik değişikliği

Donald Trump yönetimiyle birlikte Ortadoğu'da taktik değiştirerek tıpkı George Bush döneminde olduğu gibi vahşi yüzünü taşeron kullanmadan göstermeye başlayan ABD, bölgede akan kanın bir numaralı müsebbibi durumunda.

Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Afganistan ile başladığı İslam coğrafyası istilasını Irak ile sürdüren ABD, bu iki ülkede yaklaşık 1.5 milyon kişiyi katletmişti. ABD 2004 yılında Afganistan ve Irak benzeri ekonomik ve askeri külfeti yüksek olan işgaller yerine hedef ülkelerde DEAŞ, PYD gibi terör örgütleri vasıtasıyla iç savaş çıkartma taktiğine geçti.

Arap Baharı adı verilen bu süreçte Libya, Suriye, Yemen ve Mısır gibi ülkeler karıştırıldı. Özellikle Suriye talan edildi. Yüz binlerin katledildiği bu süreçte ülke nüfusunun yarısı mülteci durumuna düştü. ABD Büyük Ortadoğu Projesi ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 22 İslam ülkesinin sınır ve rejimlerini kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmek istediğini açıklamıştı. ABD, BOP hedefi doğrultusunda konjonktüre göre taktik değişikliklerine gidebiliyor.