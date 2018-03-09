Trump ile Kim Mayıs'ta buluşuyor

ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim'den gelen daveti kabul etti. İki lider en geç Mayıs ayı sonuna kadar bir araya gelecek. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD'li yetkililerle görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da basın açıklaması yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği ve içinde ABD Başkanı ile en kısa sürede görüşme beklentisinin de yer aldığı bir mektuptan bahseden Chung, "Başkan Trump, kalıcı bir şekilde (Kore Yarımadası'nın) nükleerden arındırılması amacına ulaşmak için en geç Mayıs ayı sonuna kadar Kim Jong-un ile görüşeceğini söyledi" ifadesini kullandı.

Chung, "Kim ayrıca Kuzey Kore'nin bundan sonra herhangi bir nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulundu.

Ayrıca ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtti" değerlendirmesini yaptı. Güney Koreli yetkili ayrıca, bu adımlarla iki ülke arasında barışçıl bir çözüm bulunması umutlarının daha da güçlendiğini vurguladı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı yazılı açıklamada, Trump ile Kim'in bir araya geleceğini doğruladı. Sanders, görüşme yeri ve zamanının daha sonra belirleneceğini kaydetti. AA