Trump ile mini zirve

NATO Zirvesi, 29 ülkenin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

NATO Karargahı'nın girişinde bulunan Agora alanında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliğinde liderler için resmi karşılama töreni yapıldı. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu NATO'ya üye ülkelerin liderleriyle tek tek tokalaştı.

Daha sonra Stoltenberg eşliğinde 29 ülkenin lideri, NATO'nun tarihi ve faaliyetlerinin anlatıldığı sergiyi gezdi. Stoltenberg, sergi alanında liderlere NATO hakkında bilgi verdi.

Erdoğan'ın ilk temasları

Bu sırada Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir süre sohbet etti. Liderler, üye ülkelere ait helikopter gösteri uçuşunun yapılacağı alana geçerken Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile uzun süren sohbeti dikkat çekti.

Gösteri uçuşu öncesinde 29 üye ülkenin liderleri aile fotoğrafı çektirdi. Burada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg da kısa bir konuşma yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Pasifik Okyanusu'ndan Karadeniz'e, Arktik'den Akdeniz'e uzanan 29 üyeli bir ittifak olduğunu belirterek, "Birlikte daha önce görülmemiş bir barış ve güvenlik dönemi sağlamayı başardık. Başarımızı birliğimize, dünya değiştikçe bu değişimlere uyum sağlamamıza ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan kişilere borçluyuz. " dedi.

Atak ilk kez uluslararası zirvede

Ardından 29 üye ülkenin lideri kendileri için ayrılan bölüme geçerek, Açık Hava Töreni'ne katıldı. NATO'ya üye her ülkenin bayrağının ve askerinin bulunduğu alanda, 13 müttefikten 25 askeri helikopter gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye'den iki "T129" Atak helikopteri ilk kez uluslararası bir zirvede uçtu. Helikopter gösteri uçuşu sonrasında Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, samimi bir şekilde sohbet ederek NATO Karargah binasına girdi.