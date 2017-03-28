Trump'ın adamı Rakka için geliyor

Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından ABD'den Türkiye'ye ilk üst düzey ziyaret gerçekleşiyor. ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Rex Tillerson 30 Mart’ta Türkiye'ye geliyor.

Tillerson'un bir numaralı gündemi Rakka operasyonu. Tillerson'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor. Tillerson, 30 Mart'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaretin ardından, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla Brüksel'de bir araya gelecek.

Rakka'da Türkiye'nin terör örgütü PKK uzantısı PYD-YPG'nin kullanılmaması yönündeki taleplerini dikkate almayan üstelik de bu örgütü ağır silahlarla donatan ABD, Tillerson'un ziyaretiyle Ankara'ya taleplerini iletecek. Ziyaret öncesinde durum değerlendirmesi yapan Amerikalı yetkililer, "Türkiye’yle sadece kuşatma sürecini konuşmayacağız. Aynı zamanda, DEAŞ’ın toplumu temsil eden bir yapılanmayla kontrol ettiği Rakka’nın operasyon sonrasında nasıl bir hal alacağını konuşacağız" dedi.

Tillerson’ın Türkiye ziyaretinde hükümet yetkilileri ve ABD Büyükelçiliği çalışanlarıyla görüşeceğini aktaran yetkililer, “ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’ın son birkaç hafta içerisinde yaptığı görüşmeleri devam ettireceğiz. Özellikle DEAŞ sonrası Rakka’da istikrarın sağlanması konusu gündeme gelecek. Suriye’de bugüne kadar yaptığımız her şey Türkiye’yle yakından müzakere edilmiştir ve bu devam edecek" ifadelerini kullandı.

‘ABD ile görüşmelerde mesafe alamadık’

PYD-YPG konusundaki taleplerini stratejik ortak denilen ABD'ye kabul ettiremeyen Türkiye'den ise önemli değerlendirmeler geldi. Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde medya temsilcileriyle yaptığı toplantıda Rakka operasyonu ile ilgili olarak “ABD ile yeterince görüştük, karar kendilerinin” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise katıldığı televizyon programında şunları söyledi: “Suriye ile alakalı olarak askeri noktada üç Genelkurmay Başkanı birbirleriyle görüştü Antalya'da. Ve görüşmeleri onlar kendi aralarında devam ettiriyorlar. Askeri olarak görüşüldüğü için bilgiler geliyor. Bab'dan sonra Münbiç'e şu anda yaklaşmış durumdayız. Daha önce Sayın Obama'ya söylediğim şeyler vardı. PYD-YPG bunlar Münbiç'te kalmayacak. Burası Arap toprağıdır. Burayı terk etmesi lazım. Bu ikisi de terör örgütüdür. Terör örgütüyle iş tutmayı NATO içindeki stratejik ortaklığımıza uygun görmüyoruz. Siz bir terör örgütüyle iş tuttuğunuz zaman uluslararası hukuk açısından uygun değil. Maalesef bu konuda mesafe alabilmiş değiliz. İki terör örgütüne de ciddi manada silah veriliyor. Bunların bazı silahları da DEAŞ'a geçiyor. İnsani yardım adı altında Münbiç'te bayrak dalgalandırmalar doğru değil. Bunları da arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz."

ABD'nin amacı Suriye'yi bölmek

Terör örgütü PYD-YPG ABD'nin yanı sıra Rusya tarafından da destekleniyor. Bu örgüte verilen destekle ile ilgili Suriye'den de önemli bir değerlendirme geldi. Suriye Baas Partisi yetkilisi Halef El Muftah, ABD'nin Rakka operasyonunu, 'Suriye'yi bölme planını gerçekleştirmeye yönelik' bir araç olarak kullandığını iddia etti.

Muftah,"ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de terörle mücadele etmiyor. Koalisyonun amacı, Ortadoğu'daki sınırları değiştirmek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne son vererek federal bölgeler kurmak" dedi. Suriye Stratejik Sorunlar Akademisi öğretim üyesi Ali Ahmed de, terörle mücadeleye yönelik harcanan çabaların aslında Suriye'yi bölme amacı taşıdığını kaydetti.

Tabka Üssü PYD-YPG'ye geçti

Sahadaki operasyonlar da devam ediyor. Ana omurgasını terör örgütü PYD-YPG'nin oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Rakka'nın yaklaşık 45 km batısındaki stratejik önemde Tabka Hava Üssü'nü DEAŞ'tan "tamamen geri aldıklarını" duyurdu.

Tabka Üssü’nün alınması kritik önem taşıyor. Zira koalisyon uçaklarının Rakka operasyonu için İncirlik'in yanı sıra Tabka Üssü’nü de kullanması planlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan SDG komutanı Nasır Hec Mansur, "Tabka askeri hava üssü bizim için çok önemli, onu kullanacağız. Koalisyon uçakları bu üsten kalkacak. Tabka şundan dolayı çok önemli; hem Fırat nehrinin batısında ilk kez bir yer almış olduk, hem de üs DEAŞ için çok stratejik bir öneme sahipti. Üssün Tabka kentine bakıyor olması nedeniyle de öneme sahip. Tabka kentini şimdi kuşattık, onu da alacağız" dedi.

Tabka'nın alınmasıyla SDG'nin elindeki askeri hava üssü sayısı ikiye çıktı. SDG güçleri geçen yıl Azez'in güneyindeki Mınig askeri hava üssünü ele geçirmişti. Rakka'nın 45 kilometre batısında yer alan Tabka üssü, Ağustos 2014'te IŞİD tarafından işgal edilmişti.

Salih Müslim Rakka’yı istedi!

Öte yandan PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin Eş Başkanı Salih Müslim, Rakka’nın IŞİD’in elinden alındıktan sonra bu şehrin tek taraflı olarak ilan ettikleri federal bölgeye katabileceklerini açıkladı.

Reuters’e bir telefon mülakatı veren Müslim, IŞİD’in elinden alındıktan sonra Rakka’nın akıbetinin Rakkalıların elinde olacağını iddia etti. Ancak kentin tek taraflı olarak ilan ettikleri federal bölgeye katılacağını düşündüğünü söyledi ve şu ifadeleri kullandı: “Bu bizim beklentimiz, çünkü bizim projemiz tüm Suriye için… Rakka da bu projenin bir parçası olabilir.” Müslim, Rakka’nın bir “dost elinde” olması gerektiğini, aksi takdirde bu bölgenin “Tüm Suriye’ye, özellikle Kuzey Suriye’deki federal sisteme ve öz yönetim bölgelerine tehdit” teşkil edebileceğini söyledi. PYD, Suriye’nin kuzeyinde 2014’ün başında tek taraflı olarak ilan ettiği 3 kantonda 2016’da federasyon kurmuştu.