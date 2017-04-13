Trump'ın mesajı ABD kamuoyuna

Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Burak Küntay, Suriye'nin İdlib şehrine düzenlenen kimyasal saldırıdan sonra ABD’nin Esed rejimine ait Şayrat Hava Üssü’nü füzelerle vurmasının, Washington'un dış politika değişikliği olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye saldırısıyla kendi kamuoyuna "oynadığını" savunan Küntay, "İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırıdan sonra ABD’nin Esed rejimine ait Şayrat Hava Üssü’nü 59 Tomahawk füzesiyle vurması, Trump’ın iç politikada yaşadığı sıkışmışlıktan kaynaklanıyor. Trump, bu saldırı ile ABD iç politikasına oynadı" iddiasında bulundu. Küntay, ABD Başkanı Trump’ın başkanlık görevinde geçirdiği 4 ayı başarısız bulduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Başkan Trump, en büyük dayanaklarından olan göçmen sorunu, Obama'nın sağlık yasa tasarısı yerine yenisini getirme gibi birçok vaadini yerine getiremedi. Üstelik ABD ekonomisi yeniden düşüşe geçti. Kendi atadığı yargıçlar bile göçmen tasarısı kararını durdurdu. Trump, Amerikalıların son 50 yıldır gördüğü başkanlar arasında en kötü 4 ayını geçirmiş başkan oldu."

İç politika motivasyonu

Saldırı öncesi ABD’nin Rusya’yı bilgilendirmesi ve saldırı sonucu ortaya çıkan can ve mal kaybı tablosunu değerlendiren Küntay, "Çok da felaket bir tablo ortaya çıkmadı. 50-56 füze attığı halde, binlerce kaybın olduğu bir vaziyet de ortada yok. Ama zaten bunun maksadı da bu değil. Bunun maksadı Obama döneminin hemen hemen başından beri tavırsız ve tepkisiz kaldığı Suriye meselesinde ‘kırmızı çizgilerimiz var, bunlara dur diyeceğiz’ demesiyle alakalı bir sürecin başlangıcıdır" görüşünü dile getirdi. ABD dış politikasında bu tarz kararların tamamen iç politika motivasyonu ile alındığını ifade eden Küntay, bu saldırıya büyük anlamlar yüklenmemesi gerektiğini vurguladı.

AA