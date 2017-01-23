Trump'tan 2 beklenti

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı.



Kurtulmuş, KHK'lar kapsamında gözaltı süresinin 30 günden 7 güne indirilmesini de önemli bulduklarını belirterek, "Özellikle o süre içerisinde, FETÖ ile bağlı olanların ciddi bir şekilde kontrol ve takibiyle ilgili getirilen bu karar ve bunun yanında, ilk 5 gün içerisinde avukatla görüşme yasağı da kaldırıldı. Dolayısıyla gözaltında bulunanlar hakkında 7 gün içerisinde işlem yapılacak ve avukatlarıyla görüşme yasağı da kaldırılarak, avukatlarıyla görüşme imkanı sağlanacaktır" dedi.

Türkiye'nin, yeni ABD yönetiminden bazı beklentilerinin olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Trump yönetiminden, özellikle Türkiye-ABD ilişkilerini yeniden güçlendirmek bakımından iki konuda görüşlerini gözden geçirmelerini tavsiye ve temenni ediyoruz. Bunlardan birisi 15 Temmuz darbesinde bu halkın bütününe karşı suç işlemiş bir eşkıya çetesinin başı olan Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iadesi… İkinci temel mesele ise PYD'ye verilen desteklerin sona erdirilmesi" ifadelerini kullandı.

AA