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Trump'tan kanlı strateji

2018'de silahlanmaya 700 milyar dolar harcama emrini veren ABD Başkanı Trump'ın sloganı 'Güç aracılığıyla barış' olan yeni güvenlik stratejisi, İslam coğrafyasında daha çok kan ve katliama neden olacak. Bu stratejinin ilk adımını Filistin'de atan Trump, tepkiyle karşılanan Kudüs kararını sözde 'barışı kolaylaştırmak' için aldığını açıklamıştı.

19 Aralık 2017 Salı 17:59
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Trump'tan kanlı strateji

Ülkesinin yeni güvenlik stratejisini önceki gün açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018 yılındaki silah harcamalarını 700 milyar dolara çıkarmasıyla, ABD'nin 2017'de 587 milyar dolar olan askeri harcamaları yüzde 19.5 oranında artmış oldu.

Absürt çıkışlarıyla zaman zaman kendine güldüren Trump, kendinden önceki başkanlardan farklı bir saldırı stratejisi takip etme niyetinde.

Daha önceki başkanlar nükleer olmayan saldırılara nükleer olmayan karşılık verme konusunda bir strateji deklare etmişken, Donald Trump ise “nükleer olmayan stratejik saldırılar” karşısında nükleer silahların daha geniş kapsamda kullanılabileceğine işaret etti. “Rakipsiz bir gücün en kesin savunma olacağını düşünüyoruz” diyen Trump’ın açıkladığı yeni güvenlik stratejisi belgesinde nükleer gücün tüm ihtilafları engelleyemeyeceği, fakat nükleer saldırıları, nükleer olmayan stratejik saldırıları ve geniş ölçekli geleneksel saldırıları engellemek için nükleer gücün ön şart olduğu ifade edildi.

Nükleer olmayan stratejik saldırılar karşısında ABD’nin nükleer silahları savunma amaçlı kullanabileceğini ifade eden Trump'ın önümüzdeki aylarda, ABD’nin nükleer silahlar konusundaki tutumunu düzenleyen Nuclear Posture Review’da bazı değişikliklere gideceğinin habercisi olarak yorumlanıyor.

Daha saldırgan bir ABD'ye hazır olun

Trump'ın açıkladığı ABD’nin yeni güvenlik stratejisinin sloganı ise “Güç aracılığıyla barış.” Bu barışı zorla sağlamak anlamına geliyor.

Trump'ın 'Güç aracılığıyla barış' stratejisiyle ABD, adına barış dediği şartları gerektiğinde güç kullanarak ülkelere dayatma yoluna da başvuracak. Bu bağlamda en çok etkelenecek bölge şüphesiz İslam coğrafyası.

ABD, tüm İslam ülkelerine çeşitli yollarla müdahalede bulunuyor. Son olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve ABD Büyükelçiliğini Telaviv'den Kudüs'e taşıma kararı alan Trump, bunun kararı barışı kolaylaştırmak için aldığını açıklamıştı.

Oysa tüm dünyadan hala devam eden tepkilere neden olan Trump'ın bu kararı sonrası Kudüs başta olmak üzere tüm Filistin coğrafyasında İsrail şiddeti daha da arttı. Görünen o ki; ABD'nin 'güç aracılığıyla barış' dediği şey; İslam coğrafyasında yeni işgallere ve katliamlara neden olacak.

Rusya'dan jet yanıt

Göreve geldiği ilk günden bu yana Roma'yı yakan Neron formatında bir psikoloji sergileyen Trump'ın açıkladığı yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ne Rusya'dan sert bir karşılık geldi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni stratejinin emperyalist bir karakter taşıdığını söyledi.

24 saat dolmadan yanıtını dünya ile paylaşan Kremlin, beklendiği gibi Moskova'nın ABD'ye tehdit oluşturduğu yönündeki görüşlere katılmadı.

Kremlin'in ilk değerlendirmesine göre, Washington'ın yeni stratejisi emperyalist bir karakter taşıyor, tek kutuplu bir dünya kurgusu isteğinden vazgeçmediğini gösteriyor. 

Trump'ın stratejisinde 4 temel unsur var

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ulusal güvenlik stratejisini açıkladı. Trump, kabinenin tamamının onayını taşıdığını belirttiği ABD'nin ulusal güvenlik stratejisinin şu dört temel unsura dayandığını söyledi: 

1- Yeni strateji belgemiz önceliği sınırlarımızın güvenliğine verecek.

2- Stratejimizde ikinci temel prensip Amerika'nın refahını korumak ve güçlendirmek olacak.

3- Stratejimizin üçüncü temel noktası barışı güçle korumak.

4- Stratejimizin bir diğer ayağı da tüm dünyada Amerika'nın etkinliğini, gücünü arttırmak.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
TrumpABDKudüsSilahIslamMüslümanRusyaFilistin
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