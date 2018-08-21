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Trump yine tehdit etti... Türkiye'den ABD'ye misilleme gecikmedi

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'nin papaz Brunson konusunda korkunç bir hata yaptığını ifade etti.

21 Ağustos 2018 Salı 17:04
Trump yine tehdit etti... Türkiye'den ABD'ye misilleme gecikmedi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın papaz Brunson takıntısı sürüyor.

Reuters haber ajansına konuşan Trump "Türkiye'nin, Rahip Brunson konusundaki tutumu üzüntü verici. Bence korkunç bir hata yapıyorlar. Bu konuda Türkiye'ye taviz vermeyeceğiz" dedi.

Trump "Şimdiye kadar Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz vardı. Ama bu iş tek taraflı olmaz. Artık ABD ile tek taraflı ilişki olmayacak" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı gümrük vergilerinin Avrupa'ya olacak ekonomik etkisinden endişelenmediğini de söyledi.

Çavuşoğlu USA Today gazetesine makale yazdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bir kez daha diplomasi çağrısı yaptı.

ABD'nin USA Today gazetesine makale yazan Çavuşoğlu ABD'nin Türkiye'ye getirdiği ilave gümrük vergilerini eleştirerek, "Trump vergileri yükseltmek yerine diplomasiyi denemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'yi hedef alan yaptırımlar ve daha fazla yaptırım uygulayacağı yönündeki tehditler, hâlihazırda diğer birçok NATO müttefikinin önünde olan bir ülkeyi yabancılaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Öte yandan Türkiye, ABD'yi ek vergi kararından dolayı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti.

Dünya Ticaret Örgütü'nün resmi sitesinde yer alan açıklamada, "Türkiye, ABD tarafından çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan ilave ithalat vergileriyle ilgili ABD ile ihtilaf danışmanlığı talebinde bulundu" denildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan başvuru ile ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada "ABD’nin Türk demir-çelik ve alüminyumuna uyguladığı ilave gümrük vergileri için Dünya Ticaret Örgütünde dava süreci başlatılmıştır" denildi.

Örgütün bir karara varması ise en az 12 sürecek

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 21.08.2018 23:33
Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpTürkiyeçavuşoğluVergiDünya Ticaret Örgütü
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