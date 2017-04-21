Trump’ın ilk kurbanı Emirates

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, ABD'nin aralarında İstanbul'un da yer aldığı 7 havalimanına getirdiği 'cep telefonundan büyük elektronik cihazların kabinde taşınmaması' yasağından olumsuz etkilendi. Halen Dubai'den ABD'nin 12 şehrine uçan Emirates, uçtuğu şehir sayısını 5'e düşürme kararı aldı. Emirates'in sefer sayısını azaltmada ABD'nin Yemen, Somali, Libya, Sudan, Suriye vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağının da etkisinin olduğu belirtiliyor. Emirates, yasağı aşmak için Nisan ayının başında business class yolcularına notebook bilgisayar ya da iPad verme uygulaması başlatmıştı. Ancak bu uygulamanın yetersiz olduğu dile getiriyor. Konuyu değerlendiren bir Emirates sözcüsü, kararın ABD'ye yönelik azalan talebin bir sonucu olduğunu belirtti. Sözcü şunları söyledi: "ABD hükümetinin aldığı vize yasağı, yoğun güvenlik taraması ve elektronik cihaz yasağı gibi kararların ABD'ye seyahat ilgisi üzerinde olumsuz etkisi oldu."

Trump ABD turizmini de baltalıyor

Kesin sayı net olarak ortaya çıkmasa da Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte havayolu şirketlerinin ABD rezervasyonlarında ciddi düşüşler yaşandığı belirtiliyor. Bu arada söz konusu dönemde ABD otellerindeki konaklama sayısı da yüzde 7 oranında düştü. Bunun üzerine önde gelen otel zincirlerinin yöneticileri "Trump'ı ABD turizmini sabote etmekle" suçlamaya başladı. Öte yandan Başkan Trump, Perşembe günü her yıl 85 bin yabancı kalifiye elemana ABD'de çalışma olanağı sunan H-1B vize programının incelenmesi kararını imzaladı.

Bu kararın da ABD'ye yönelik uçuşları menfi yönde etkileyeceğine işaret ediliyor. Emirates ABD'ye haftada 101 sefer düzenliyor. İstanbul'dan ABD'nin Miami, Atlanta, Houston, Los Angeles, Chicago, New York, Boston, San Francisco, Washington şehirlerine haftada 80'e yakın sefer düzenleyen THY ise henüz destinasyon ve sefer sayısının azaltılmasına yönelik bir karar almadı.

Ancak THY'nin son dönemde ABD uçuşlarında bilet fiyatlarında indirime gittiği görülüyor.