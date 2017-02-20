TSK açıkladı: 53 DAEŞ hedefi vuruldu

Suriye'de 6 aydır yürütülen Fırat Kalkanı harekatında terör örgütü DEAŞ'a ait 53 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı, 16 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos günü başlayan ve 180 gündür yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda 6'ncı aya girildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan büyük ölçüde temizlenen El Bab'daki terör hedefleri ile tuzaklanan patlayıcıların temizlenmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor. Son operasyonlarda 41 hedef karadan, 12 hedef ise havadan ateş altına alındı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama

Kara ve hava harekatları ile çatışmalarda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 41 DEAŞ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 11 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 8 bina, 1 bombalı araç ve 1 araç imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatı sonucunda; 4 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 araç imha edilmiştir. İcra edilen topçu atışları ve hava harekatı sonucunda toplam 12 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

AA