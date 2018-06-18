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TSK açıkladı... Mehmetçik Menbiç'te

Türk askerlerinin terör örgütü YPG'nin çekilmesinin ardından Halep'in kuzeyindeki Menbiç kırsalına giriyor.

18 Haziran 2018 Pazartesi 16:14
TSK açıkladı... Mehmetçik Menbiç'te

ABD ile yapılan anlaşma çerçevesinde Türk askeri Menbiç’in dış mahallerine giriş yaptı.

ABD ile Türkiye arasında üzerinde mutabakat sağlanan Menbiç haritası çerçevesinde Türk askerlerinin Menbiç'in dış mahallelerine girdiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu'nun 4 Haziran'daki Washington ziyareti sırasında YPG'lilerin Suriye Menbiç'ten çekilmesini öngören Menbiç yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmıştı.

Geçen hafta TSK'dan yapılan açıklamada da Türkiye ve ABD'den askeri yetkililerin 12-13 Haziran tarihlerinde Almanya'da toplanarak Menbiç yol haritası ve uygulama planı konusunda mutabakat sağladıkları belirtilmişti.

 HABAER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TSKABDMenbiçSuriyeTürkiye
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