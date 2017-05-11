TSK'da yerli füze dönemi

ROKETSAN'ın son dönemde geliştirdiği yerli füzeler bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki yerini alacak. ROKETSAN Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Hüdai Özdamar, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) yaptığı açıklamada, topçu roketlerinin yanında taktik füze sistemlerinin de hem TSK, hem de yurt dışı dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri tarafından operasyonel olarak kullanıldığını belirterek, son dönemde geliştirilen füzelere ilişkin şu bilgileri verdi:

" 2.75 inç CİRİT lazer güdümlü füzemiz, insansız hava araçlarından atılan MAM-L akıllı füzemiz, helikopterlerden, kara araçlarından ve hava platformlarından atılan uzun menzilli antitank füzelerimiz, kara araçlarından, tripoddan atılan orta menzilli antitank füzelerimiz, savaş uçaklarından atılan 250 kilometre menzilli stand-off SOM füzesi, hava araçlarından, savaş uçaklarından bırakılacak güdümsüz bombaları güdümlü hale getiren TEBER güdüm kitlerimiz, bu yıl içerisinde tamamı TSK envanterinde olacak."

KAAN füzesi

Fuarda ilk kez KAAN füzesinin mühimmat ve silah sistemini sergilediklerini ifade eden Özdamar, "Bir süredir envanterde olan bir sistemimiz. 200 kilometreden daha uzun menzillere çok hassas atım gerçekleştirebilen, harp başlığı etkinliği açısından hedef bölgesinde beklenen tesiri sağlayan bir füzemiz. Özgün milli komponentler kullanarak üretmiş olduğumuz, yazılımından üzerindeki tüm komponentlere kadar ROKETSAN tarafından üretilip teslim edilen bir sistem" diye konuştu.

Sektörün önünü görmesi lazım

13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2017) kapsamında Savunma Sanayi Müsteşarlığınca, Baykar ile 'Silahlı Taktik İHA Sistemi Anlaşması', TUSAŞ'la da 'HÜRKUŞ-C Çerçeve Anlaşması' imzalandı.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, sektörün önünü görmesi ve Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını da uzun vadede planlayıp hayata geçirmekle ilgili gecikmelerin yaşanmaması için uzun soluklu ve geniş kapsamlı siparişlere gitmek istediklerini kaydetti.

Bazı etkili füzelerin menzilleri

S-400 (Rusya): Savaş uçaklarına ve füzelere karşı kullanılan S-400’lerin menzili 450 kilometre . S-400’ler 450 kilometre öteden hedefi teşhis ederek imha edebiliyor.

S-300 (Rusya): Menzili 200 kilometre . Füze 30 kilometre yükseklikteki hedefi vurabiliyor.

Topol (Rusya): 10 bin kilometre ile dünyanın en uzun menzilli füzesi. Karadan karaya fırlatılıyor. Bir ton savaş başlığı taşıyor.

Patriot (ABD): Anti-füze sistemi… Radar sistemiyle birlikte etkinlik alanı 80 kilometre .

DF-41 (Çin): Geliştirimle aşamasında. Bittiğinde 12 bin ile 15 kilometre menzili olacak.

Arrow serisi (İsrail): İsrail’in ABD ile birlikte geliştirdiği Arrow serisi savunma kabiliyeti ile öne çıkıyor.

Şahab 3 (İran): 3 bin kilometre menzili ile dikkat çekiyor.

Kuzey Kore: Menzili 500- 1500 kilometre olan füzeler geliştirdi.