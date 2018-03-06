TSK'dan açıklama: Yeni hedef Cinderes

Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 46. gün. 20 Ocak'ta başlayan Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin'e ilerliyor.

Harekât kapsamında, Şeyh Hadid beldesi dâhil 7 yerleşim yeri ile Racu ve Cinderes’ten Afrin’e ulaşan yollar kontrol altına alındı. Terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın Afrin eksenindeki ilk savunma hattı ateş menziline girmiş durumda.

Öte yandan TSK ve ÖSO, Afrin'in Beluşank ve Alıcı köylerini teröristlerden temizledi. Son ilerlemelerle Cinderes-Afrin ilçe merkezi arasındaki karayolu bağlantısı da kesilmiş oldu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 3'ü belde merkezi, 112'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 22'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 142 noktayı ele geçirdi.

Cinderes'e operasyon

Bölgedeki en stratejik noktalardan olan Cinderes'e büyük operasyon yapılıyor. Beldedeki terör hedefleri havadan ve karadan vuruluyor.

Racu ve Şeyh Hadid'in alınmasının ardından operasyon bu bölgeye kaydı. Birbirine tünellerle bağlı kulelerin ve bölgede bir mevzinin olduğu biliniyor. Türk savaş uçakları, dün Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesinde önceden belirlenmiş YPG/PKK-DEAŞ hedeflerini vurdu.

Şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2777 olarak açıklandı. Teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, toplam 2 bin 795 teröristin etkisiz hale getirildi.

Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında çeşitli kentlerden Kilis'e askeri sevkiyat da devam ediyor. Kilis'e ulaşan tank, obüs ve araçlar ile aralarında ÖSO mensuplarının da bulunduğu konvoy, sınır hattındaki karakollara gönderildi.