TSK'dan çifte tatbikat

Irak'ın kuzeyindeki Peşmerge yönetiminin 25 Eylül'de yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumuna kısa süre kalırken, Türk Silahlı Kuvvetleri Pazartesi sabahı Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında tatbikat başlattı.

Genelkurmay Başkanlığı, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığını, tatbikatla eş zamanlı sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam edildiğini duyurdu.

Öte yandan Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen iş makineleri ile zırhlı askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Takviye amaçlı gönderilen iş makineleri ile zırhlı askeri araçlar sınırda konuşlandırıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada, "Gerek Suriye'de gerek Irak’ta birtakım hayaller peşinde olanlar, burada yapay devlet olmaya çalışanlar şunu iyi bilsinler; ulusal güvenliğimizi tehdit edecek, içeride ve dışarıda her türlü girişim gerekli karşılığı anında görecektir. Bunu herkesin kafasına koyması lazım. Hiç kimse güney sınırlarımızda, Irak'ta, Suriye'de oldu bittilerle iş çevirmeye kalkmasın. Türkiye bu konuda kararlıdır, gerekli uyarılar yapılmıştır. Eğer bunun karşılığı görülmezse gerekli tedbirleri almaktan zerre kadar çekinmeyeceğiz" dedi.

Azerbaycan ile özel tatbikat

Öte yandan Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği TurAz Kartalı-2017 tatbikatı da start aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, iki ülke milli marşlarının okunması ve saygı duruşu ile başlayan törende yaptığı konuşmada, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine değinerek, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "iki devlet, bir millet", Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir" sözlerini hatırlattı. Hasanov, "Tatbikatlar askeri gücümüzü ortaya koyuyor. Bu tatbikatlar, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki tecrübe paylaşımında çok önemli rol oynuyor" dedi.

Tatbikatta, iki ülkeden F-16 uçakları, Mig-29, Su-25 savaş, C-130 Hercules nakliye uçakları, CASA CN-235 uçakları, Mi-35, Mi-17 ve Sikorski S-70 savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alıyor. Karşılıklı hareket etme olanaklarının öğrenilmesinin yanı sıra uçak ve helikopterlerden belirlenen hedeflere atışların yapılacağı tatbikat 30 Eylül'e kadar devam edecek.

HABER MERKEZİ