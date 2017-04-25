TSK'dan Irak ve Suriye'de operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine 25 Nisan 2017 günü saat 02.00'de düzenlediği hava harekâtında belirlenen terörist hedeflerini tam isabetle vurdu. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ve Irak'taki uzantıları tarafından, Suriye ve Irak kuzeyi, ülkemize terörist, silah, mühimmat ve patlayıcı madde aktarılması maksadıyla özellikle son zamanlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada bu bölgelerden sızdırılan teröristler ile aktarılan silah ve malzemelerin, hudut karakollarına yönelik taciz ve saldırılarda, son olarak da Diyarbakır'da tünel kazılarak toplu yıkım ve ölümleri amaçlayan bir terör eyleminde kullanıldığı vurgulandı ve söz konusu bölgelerin birer terör yuvası haline geldiği belirtildi. TSK, Suriye'nin kuzeyinde hava harekâtıyla PYD/YPG unsurlarını da hedef aldı.

Sincar, Kandil'e alternatif



Sincar Kaymakamı Mehma Halil, Şengal ilçesine Türkiye tarafından yapılan hava saldırısının birinci sorumlusunun PKK olduğuna olarak, "PKK'nın Şengal'den geri çekilmesi için birçok defa çağrıda bulunduk. PKK, Şengal'in yerle bir edilip, çatışmanın eksik olmamasını istiyor. PKK'nın ne şekilde olursa olsun Sincar'daki varlığı Ezidilere zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesini ele geçirmesini bahane ederek Kandil ve Suriye'den gönderdiği militanlar vasıtasıyla bölgeye yerleşen PKK, ilçenin jeostratejik avantajından da yararlanarak, Kandil'e alternatif ikinci bir üs oluşturmayı hedefledi. PKK böylece Suriye'nin kuzeyinde ABD ve Rusya'nın desteğinde ciddi güç kazanan PYD/YPG'ye daha yakın bir 'üs'e kavuşmuş oldu!

DEAŞ bahanesiyle geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin DEAŞ ile mücadelede başarısız kalmasından da yararlanan terör örgütü PKK, "Ezidilere yardım etme" bahanesiyle bölgeye yerleşme imkânı buldu. Peşmerge güçleri tarafından 14 Kasım 2015'te Sincar'ın DEAŞ'tan tamamen kurtarılmasına rağmen PKK ilçeden geri çekilmek yerine kamplarını genişletip elinde tuttuğu bölgelerde tüneller kazmaya başladı.

IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Ezidilerin önde gelen isimlerinin tüm çağrılarına rağmen PKK ve ona bağlı yerel militanlar Sincar Dağı başta olmak üzere diğer bölgelerde varlıklarını sürdürmeye devam etti. Barzani ve Ezidilerin geri çekilme çağrısına kulak asmayan PKK'nın, 3 Mart'ta Sincar'ın Hanesur köyüne geçmek isteyen Suriyeli Peşmergelere saldırmasıyla patlak veren çatışma da ilçedeki gerginliğin artmasına sebep oldu.

Sincar'ın coğrafi ve demografik yapısı

Etrafının sıra dağlarla çevrili olmasından dolayı hem güvenlik hem de ticari açıdan avantajlı bir konumu olan Sincar, yaklaşık 3 bin 200 kilometrekarelik bir alana sahip. Sincar'ın nüfusu 2014 öncesi verilerine göre de 350 ila 400 bin kişi civarında.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'teki saldırısının ardından bölge nüfusunun 88 bine düştüğü tahmin ediliyor. Sincar nüfusunun yüzde 82'si Ezidi, yüzde 13'ü Müslüman-Kürt, yüzde 5'i ise Araplardan oluşuyor. Arap ve Türkmenler tarafından Sincar, Kürtler tarafından ise Şengal olarak adlandırılan bölgede Arapça dışında Kürtçe'nin Kurmanci lehçesi konuşuluyor.



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