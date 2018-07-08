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TSK'dan Münbiç'te 11'inci devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasındaki hatta 11'inci koordineli, bağımsız devriye faaliyeti yapıldığı bildirildi

08 Temmuz 2018 Pazar 17:45
TSK'dan Münbiç'te 11'inci devriye

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasındaki hatta 11'inci koordineli, bağımsız devriye faaliyeti yapıldı.
HABER MERKEZİ

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