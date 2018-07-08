TSK'dan Münbiç'te 11'inci devriye

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasındaki hatta 11'inci koordineli, bağımsız devriye faaliyeti yapıldı.

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