Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasındaki hatta 11'inci koordineli, bağımsız devriye faaliyeti yapıldı.
HABER MERKEZİ
TSK'dan Münbiç'te 11'inci devriye
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasındaki hatta 11'inci koordineli, bağımsız devriye faaliyeti yapıldığı bildirildi
08 Temmuz 2018 Pazar 17:45
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasındaki hatta 11'inci koordineli, bağımsız devriye faaliyeti yapıldı.