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TSK'dan Münbiç'te 26'ncı devriye

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 26'ncı koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı

07 Ağustos 2018 Salı 19:25
TSK'dan Münbiç'te 26'ncı devriye

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 26'ncı koordineli/bağımsız devriye faaliyeti yerine getirildi. ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı. Plan, Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını da öngörüyordu.
AA

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