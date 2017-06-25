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TSK'dan sıfır noktasına obüs sevkiyatı

Terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısındaki Kilis’te sınırına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından fırtına obüs topları sevk edildi.

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TSK'dan sıfır noktasına obüs sevkiyatı

Terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısındaki Kilis’te sınırına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından fırtına obüs topları sevk edildi.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis’in sınır hattına Elbeyli ilçesinde fırtına obüs topları sevk edildi. Askeri tırların üzerine konulan fırtına obüsleri, Suriye’de terör örgütü PYD’nin uzantısı YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollara gönderildi. Fırtına obüsleri, 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine konuşlandırıldığı bildirildi.

İHA
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