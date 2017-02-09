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TSK'dan şoke eden açıklama!

Ardı ardına şehit haberlerinin geldiği El Bab bölgesinde askerlerimiz yine hedef oldu. Ancak bu sefer rus uçaklarının hedefi oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre 3 askerimizin şehit olduğu olay kazaen gerçekleşti.

09 Şubat 2017 Perşembe 18:24
TSK'dan şoke eden açıklama!

El bab bölgesinde DEAŞ hedeflerine operasyon yapan Rus uçakları askerlerimizin bulunduğu binayı vurdu.

Olayda 3 askerimiz şehit olurken 11 askerimiz de yaralandı.

Türk silahlı kuvvetlerinin  kaza dediği olayla ilgili Rusya Devlet başkanı Viladimir Putin'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziyede bulunduğu ifade edildi.

3 askerimizin şehit olduğu olayla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şu açıklama yapıldı.

TSK'dan açıklama

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır.

Rusya Federasyonu yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir.

Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak RF Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır.

Son Güncelleme: 10.02.2017 00:39
Anahtar Kelimeler:
TSKdan şoke Eden AçıklamaTSK
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