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TSK, FETÖ'den temizlendikçe güçleniyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "FETÖ üyelerinden temizlendikçe güçlendiğimizi görüyoruz. TSK, bundan önceki dönemden çok daha fazla görevi başarıyla yerine getirdi" dedi.

20 Mayıs 2018 Pazar 15:42
TSK, FETÖ'den temizlendikçe güçleniyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Doğu Akdeniz ve Ege sularında icra edilen Beyaz Fırtına Tatbikatı'na katılan unsurları denetledi.

Denetlemeleri kapsamında Antalya'ya giden Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanlar, buradan helikopterlerle tatbikatın sancak gemisi TCG Gaziantep'e gitti. Komutanları taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterler Doğu Akdeniz'de seyir halindeki fırkateyne indi.

Orgeneral Akar, savaş harekat merkezindeki denetlemelerinin ardından gemi personeliyle bir araya geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda söz konusu ziyareti gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, bu ihanetten sonra, birtakım sıkıntılar yaşandı ama biz güçlendik. FETÖ üyelerinden temizlendikçe güçlendiğimizi görüyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm unsurları bundan önceki dönemden çok daha fazla görevleri çok daha büyük bir başarıyla, istekle, heyecanla yerine getirdi" diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli görevini "caydırıcılık" olarak nitelendiren Orgeneral Akar, "Ateş gücümüzle, manevra kabiliyetimizle, muhabere imkan ve kabiliyetlerimizle Türk Silahlı Kuvvetleri etkin ve caydırıcı bir güç olarak görev yapıyor." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla TCG Gaziantep fırkateyninin erbaş-er salonuna geçti. Orgeneral Akar, burada askerlerle bir süre sohbet etti. Gemiden yapılan "TCG Gaziantep için iftar vakti" anonsunun ardından yemek duası yapıldı. AA

Anahtar Kelimeler:
TSKFetö
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