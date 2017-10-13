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TSK İdlib'de

İdlib'te görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 12 Ekim'den itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladığı bildirildi

13 Ekim 2017 Cuma 11:41
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TSK İdlib'de

Genelkurmay Başkanlığınca, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, dünden itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 8 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır."

TSK unsurlarının bölgedeki görevlerini, Astana Süreci'nde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IdlibTSKGenelkurmay Başkanlığı
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