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TSK Irak ve Suriye sınırında teyakkuzda

Hem Barzani'nin referandumu hem de Suriye'deki gelişmeler üzerine TSK sınır hattında teyakkuza geçti. Suriye'de İdlib sınırına sevkiyat yapan TSK Habur'da yaptığı tatbikat ile de Barzani'ye mesaj veriyor.

29 Eylül 2017 Cuma 15:53
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TSK Irak ve Suriye sınırında teyakkuzda

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) uzun süredir sınırda teyakkuz halinde. Hareketliliğin yoğunlaştığı noktalar Suriye ve Irak sınırları. Türkiye bu hareketlilikle bir yandan bağımsızlık referandumu yapan Barzani'ye gözdağı vermek ve Suriye'de Fırat Kalkanı Harekâtı benzeri bir harekât ihtimali.

Astana'da Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri mutabakatı kapsamında bu üç ülke söz konusu bölgelere toplam bin 500 gözlemci gönderecek. Türkiye'ye düşen pay ise 500. Bu kapsamda 500 asker gözlemci olarak bölgeye gönderilecek.

Terör örgütü PKK–YPG kontrolündeki Afrin bölgesine de operasyon yapılacağı ifade ediliyor. Hem İdlib hem de Afrin konusu dikkate alındığında Suriye'nin Türkiye açısından kritik günlere gebe olduğu görülüyor.

Bu kapsamda uzun süredir TSK, İdlib ile sınırı olan Hatay'a askeri sevkiyat yapıyor. Kilis'i de kapsayan sevkiyat kapsamında bölgeye Birinci Ordu birliklerinden sınıra çok sayıda tank, zırhlı araç ve top sevk edilmiş durumda.

TSK'dan El Bab'da gövde gösterisi

Türkiye bir yandan sınıra sevkiyat yaparken bir yandan Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye’deki El Bab'da bulunan TSK unsurları dikkat çekici bir hareketlilik içinde.

Uluslararası haber ajansları El Bab çevresinde ilerleyen Türk Ordusuna ait zırhlı araçların ve askeri kamyonların fotoğraflarını servis etti.

DEAŞ'ın Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab, birkaç aylık kuşatmanın ardından militanlardan temizlenmişti. El Bab'da hâlihazırda Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri de bulunuyor.

Habur'da tatbikat sürüyor

TSK Suriye sınırının yanı sıra Irak sınırında da teyakkuz halinde. Buradaki hareketliliğin nedeni ise Barzani'nin tüm uyarılara rağmen bağımsızlık referandumunu gerçekleştirmesi. Barzani'ye gözdağı vermek isteyen Türkiye, Irak ordusu askerlerinin de katılımıyla Habur sınırında tatbikat yapıyor.

İki haftasını doldurmak üzere olan tatbikat kapsamında iki ülke askerleri ortak muharebe eğitimi gerçekleştiriyorlar. Başbakan Binali Yıldırım, Uluslararası Barış, Eşitlik ve Kardeşlik Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada “Sınırlarımıza yönelik bir tehdit olursa karşılığını en açık ve en net şekilde vermekten çekinmeyeceğiz" demişti.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
TSKSuriyeIrakBarzaniIdlibEl BabHabur
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