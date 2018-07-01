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TSK'nın pilot açığı kapatılıyor

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından 600'den fazla pilotun ihraç edildiği TSK'da, açığın giderilmesine yönelik çalışmalar sonuç vermeye başladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki pilot sayısı bine yaklaştı

01 Temmuz 2018 Pazar 13:02
TSK'nın pilot açığı kapatılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) oluşan pilot açığının giderilmesine yönelik çalışmalardan olumlu dönüşler alınmaya başlandı.

15 Temmuz'un ardından terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle çok sayıda personelin TSK ile bağı kesilmiş, bunların arasında pilotlar da yer almıştı. Hain darbe girişimi sonrasında TSK'dan atılan pilot sayısı 600'ün üzerinde oldu. Milli Savunma Bakanlığınca pilot açığının giderilmesine yönelik hemen harekete geçildi. Bu kapsamda ilk olarak pilotların özlük haklarında iyileştirilmeye gidilirken, mecburi hizmet süresi 14.5 yıldan 18 yıla çıkarıldı. Bu sayede emeklilik veya istifa gibi gerekçelerle daha fazla pilotun ayrılmasının önüne geçilmesi amaçlandı. Çeşitli nedenlerle TSK'dan ayrılan pilotlara Milli Savunma Bakanı onayıyla geri dönüş imkanı tanındı. Böylelikle aralarında muharip sınıftakiler de olmak üzere 70'e yakın pilotun "yuvaya" dönüşü sağlandı.

Yer sınıfındakilere pilot olma imkanı

Pilot açığının karşılanmasına yönelik yapılan bir diğer yasal düzenleme ise üniversitelerden pilot olarak mezun olanların TSK'da istihdamına imkan verilmesi oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığında yer sınıfında görev yapan ve gerekli şartlı taşıyan personele de pilot olma hakkı tanındı. Bu kapsamda 50 pilot yetiştirildi, 200'e yakınının eğitimi devam ediyor. Kriz veya harekat kaynaklı ihtiyaç durumlarında, pilot ihtiyacının muvazzaf personel dışında harbe hazır pilotlarla karşılanabilmesi maksadıyla ihtiyat pilot uygulamasına geçildi.

Özellikle FETÖ'cüler tarafından başta sağlık olmak üzere çeşitli nedenlerle uçuştan ayrılmalarına sebebiyet verilen subaylara da yeniden pilot olma hakkı verildi. Pilot açığının karşılanması için Hava Harp Okulunda sivil üniversitelerin ara sınıflarından da öğrenci alınarak yeniden eğitime başlandı. Hava Harp Okulunun tüm sınıflarında toplam bine yakın öğrencinin eğitimi devam ediyor.

18 yıllık mecburi hizmet süresini tamamlamadan ayrılan pilotların ihtiyaç duyulan hava aracı tiplerinde görevlendirilmek üzere yeniden subay nasbedilmesine yönelik yasal düzenleme yapıldı. Bu kapsamda muharip ve diğer uçaklar için 100'den fazla personel yeniden Hava Kuvvetleri Komutanlığında istihdam edilmeye başladı. Yapılan tüm bu düzenlemeler sonuç vermeye başladı. İki yıl içinde Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki pilot sayısı bine yaklaştı.  AA

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TSK
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