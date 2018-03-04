TSK operasyonda... Kaldı iki belde

Cumartesi günü Afrin'in kritik önemi haiz Raco beldesini terör örgütü PKK/PYD'nin elinden alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün de Afrin'in batısında stratejik öneme sahip Şeyh Hadid belde merkezini teröristlerden arındırdı. Şehy Hadid, TSK'nın Afrin'de terörden temizlediği 3. belde oldu. Operasyon kapsamında ilk olarak Bülbül belde merkezi ele geçirilmişti. TSK ve ÖSO, dün ayrıca Afrin'in Bafliun köyü ve dağı ile Halilo, Soğulcak ve Aranda köylerini teröristlerden temizledi.

Kaldı iki kritik belde

TSK, Afrin'de Cinderes ve Şeran beldelerini de kuşatmış durumda. Bu iki beldeye bağlı çok sayıda köy ve mezra terörden arındırılmış vaziyette. TSK'nın söz konusu bu iki belde merkezini ele geçirdikten sonra Afrin ilçe merkezini kuşatmaya alması bekleniyor.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana 2612 teröristi etkisiz hale getirildi. Çeşitli kaynaklar bölgede en az 8 bin silahlı unsur olduğunu tahmin ediyor. Bu veri dikkate alındığında Afrin'deki her 3 teröristten biri temizlenmiş oldu.

Kent merkezinde nüfus yoğun

Suriye’nin kuzeybatı ucundaki Afrin, Halep’in Türkiye’nin Hatay ve Kilis illerine sınır ilçesi. Bölgede yaklaşık 3 bin 800 kilometrekarelik alan terör örgütü PYD/YPG denetiminde bulunuyor. Afrin ilçesinin yüzölçümü ise yaklaşık 2 bin 290 kilometrekare. Afrin'in merkezinde,2011’de başlayan Suriye iç savaşından önceki son nüfus sayımına göre 178 bin kişi yaşıyordu.

Yerel kaynaklar, 2012’den itibaren başlayan göçle ilçe nüfusunun 750 bine dayandığı belirtiliyor. Afrin, Halep ilinde en yoğun Kürt nüfusun yaşadığı ilçe olsa da iç savaş boyunca çatışmasız kalan bölge yoğun göç aldı. İlçedeki halkın yüzde 60'ını Araplar teşkil ediyor. RECEP BAHAR/ANALİZ

