Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TSK operasyonları hız kesmiyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak, Hakkâri, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Bitlis ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarda son bir haftada 112 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu haber kez okundu.

TSK operasyonları hız kesmiyor
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak, Hakkâri, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Bitlis ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarda son bir haftada 112 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 20-28 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonların ayrıntılarına yer verildi. Buna göre, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içinde bölücü terör örgütüne karşı mücadelesini sürdüren TSK, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde güvenliğin sağlanması ve terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetleri de yürütmeye devam etti. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Teröristle mücadele harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı bölgeleri temizlemek ve bahar/yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla Şırnak Beytüşşebap, Bestler-Dereler, Hakkari Yüksekova, Siirt Pervari, Diyarbakır Lice, Kulp, Mardin Dargeçit, Tunceli Aliboğazı, Bitlis merkez ve Kars Sarıkamış-Kağızman'da operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 112 terörist etkisiz hale getirildi, 53 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, 6 RPG-7 roketatar, bir adet 60 mm'lik havan, 4 keskin nişancı tüfeği, bir SA-18 güdümlü füze mühimmatı, 2 tabanca ve 78 el bombası ele geçirildi. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı Kuvvetleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100