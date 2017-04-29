Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak, Hakkâri, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Bitlis ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarda son bir haftada 112 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 20-28 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonların ayrıntılarına yer verildi. Buna göre, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içinde bölücü terör örgütüne karşı mücadelesini sürdüren TSK, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde güvenliğin sağlanması ve terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetleri de yürütmeye devam etti. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Teröristle mücadele harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı bölgeleri temizlemek ve bahar/yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla Şırnak Beytüşşebap, Bestler-Dereler, Hakkari Yüksekova, Siirt Pervari, Diyarbakır Lice, Kulp, Mardin Dargeçit, Tunceli Aliboğazı, Bitlis merkez ve Kars Sarıkamış-Kağızman'da operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 112 terörist etkisiz hale getirildi, 53 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, 6 RPG-7 roketatar, bir adet 60 mm'lik havan, 4 keskin nişancı tüfeği, bir SA-18 güdümlü füze mühimmatı, 2 tabanca ve 78 el bombası ele geçirildi. AA
TSK operasyonları hız kesmiyor
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak, Hakkâri, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Bitlis ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarda son bir haftada 112 terörist etkisiz hale getirildi.
29 Nisan 2017 Cumartesi 15:52
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