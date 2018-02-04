TSK yeniden açıklama yaptı: 8 şehit

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, harekat sırasında bugün bir askerin, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarıyla girilen çatışmada, bir askerin ise Kilis hudut bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olduğu belirtildi.

Tank isabet aldı: 5 şehit

Genelkurmay Başkanlığınca harekat kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet almıştır" dendi.

Saldırıda beş askerin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, bir askerin Afrin'deki çatışmalar sebebiyle, bir diğer askerin ise Kilis'e gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini belirtilmişti. Tanka yapılan saldırıyla birlikte bugün yaşamını yitiren asker sayısı 7'ye yükseldi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Bir acı da Hakkari’den

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı’ndaki askeri üs bölgesine 1 Şubat’ta PKK’lı teröristlerin saldırısında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.