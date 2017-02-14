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TSK’da yeni firar

15 Temmuz darbe girişimi sonrası, Türkiye'ye dönmeyi reddeden bir grup Türk subayının, aileleriyle birlikte Hollanda'ya siyasi sığınma başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

14 Şubat 2017 Salı 12:44
TSK’da yeni firar

NATO’da görevli en az 40 Türk askerinin ülkelerine sığınma başvurusu yaptığı yazılmıştı. Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND), sığınma başvurusunu incelemek için gereken 18 aylık süre boyunca, subaylar ile ailelerinin ülkede kalmasına izin verdi.

Hollanda’nın önde gelen gazetelerinden NRC’nin özel haberine göre, Avrupa’da görevli olan ve sayıları açıklanmayan bir grup subay, Ankara’nın “geri dönün” çağrısını reddetti. Gazetenin haberine göre subaylar, sığınma başvurusuna gerekçe olarak, “Türkiye’de adil yargılanma olanağı kalmadığını” gösterdiler.

Türkiye, darbe girişimi nedeniyle arananların Ocak ayından itibaren 3 ay içinde ülkeye dönmesi halinde, vatandaşlıktan çıkarılmayacağını açıklamıştı. Habere göre, Hollanda makamları olağanüstü hal (OHAL) uygulaması nedeniyle Türkiye’nin iade talebine sıcak bakmıyor. NRC’ye konuşan Türk yetkililer ise “adil yargılama” güvencesi verdi.

Türk yetkililer, NATO müttefiki Hollanda’nın, firari askerler için “güvenli liman” olmasını “kabul edilemez” bulduklarını vurguladı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TSK’da Yeni FirarTSK15 TemmuzTürkiyeHollanda
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