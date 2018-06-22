Tuhaf gerekçe! KKTC'de başörtüsü zulmü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Hala Sultan İlahiyat Koleji'nden mezun olan başörtülü öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise diplomaları veriledi. Öğrenciler ve veliler, uygulamayı Milli Eğitim Bakanlığı önünde düzenledikleri gösterilerle protesto etti.

Bakanlık önünde toplanan okul aile birliği üyeleri ve öğrenciler, ellerinde "Bilimsel Eğitim Başörtüsüne mi bağlı?", "Kendini İnkâr Çağdaş Eğitim mi?", "Ötekici Olma Birleştirici Ol" yazılı pankartlar taşıyarak, öğrencilere diplomalarının verilmemesine tepki gösterdi.

Okul Aile Birliği As Başkanı Özlem Khan, burada yaptığı açıklamada, Hala Sultan Koleji mezuniyet töreninde 50 öğrencinin diplomalarının Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince onaylanmadığını bildirdi.

Tuhaf gerekçe

Öğrencilerin diplomalarının verilmemesine gerekçe olarak diplomalarında başörtülü fotoğraflarının bulunması olduğunu belirten Özlem Khan, "Oysa bu öğrenciler, bu okulda 4 yıl boyunca başörtüleriyle eğitim gördüler. 4 yıl boyunca başörtüleriyle okumalarına izin verdiğiniz bu öğrencileri hangi hakla diplomalarından mahrum bırakıyorsunuz?" dedi.

Diploma krizinin bir an önce çözülmesini beklediklerini ifade eden Khan, bunun Türkiye'de 90'lı yıllarda yaşanan ve tarihe kara bir leke olarak geçen 28 Şubat'ın soğuk ve karanlık yüzünü hatırlattığını dile getirdi.

Çağdışı uygulama

Öğrencilerden Esra Betül Ulaş 12. sınıfı bitirdiğini, diplomalarının imzalanmadığını, haftaya da sınava gireceklerini belirterek, diplomalarının kendilerine neden verilmediğini bilmediklerini kaydetti.

Bahar Ulu da diplomasında mühür ve imza olmadığı için üniversiteye kayıt olamayacağını söyleyerek, diplomasının imzalanmasını beklediklerini ifade etti.

Sacide Kulu da 4 yıldır Hala Sultan Kolejinde eğitim gördüğüne, başörtülü öğrenciler olarak eğitim hakkının ellerinden alınmasını çağ dışı olduğuna işaret etti.

Siyasi gerginlik yaratılıyor

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına tepki göstererek, Hala Sultan İlahiyat Koleji üzerinden sürekli bir siyasi gerginlik yaratılmak istendiğini bildirdi.

Öğrencilerin kendi tercihleriyle, kendi inançlarına ve yaşam biçimlerine uygun kıyafetlerle dört yıldır derslerine girip çıktıklarını belirten Denktaş, "Her genç gibi diploma törenlerine heyecanla hazırlanıyorlar. Aniden kendilerine deniyor ki kıyafetini değiş, başını aç, öyle fotoğraf çek, aksi takdirde diplomanı alamazsın. Özgürlük, insan hakları, eşitlik yerle yeksan" değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetteki Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da bu yüzyılda başörtüsüyle uğraşanları anlamanın ve kabullenmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, bazı öğrencilerin özlemle beklediği diploma heyecanından mahrum bırakıldığını söyledi.