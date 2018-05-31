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TÜİK açıkladı... Suriye'den silah ithal etmişiz!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye, 2017 yılında Suriye'den silah ithalatı gerçekleştirmiş.

31 Mayıs 2018 Perşembe 18:10
TÜİK açıkladı... Suriye'den silah ithal etmişiz!

TÜİK'in verilerine göre, 2017 yılında "Silahlar mühimmat, bunların aksam ve parçası kısmında" başlığında belirtildiğine göre, Suriye'den Türkiye'ye 26 bin 427 dolarlık ithalat yapıldı.

Suriye'den yapılan bu ithalat 2017 yılında iki parçada gerçekleşiyor. TÜİK verilerine göre "Askeri olamayan silahlar" 12 bin 423 dolar tutarındaki ithalat 2017 Şubat'ında yapılıyor. 14 bin 4 dolarlık ikinci sevkiyat ise "Bombalar, torpil, mayın, mermi, vb. harp mühimmatı, aksam ve parçası" başlığında Kasım ayında gerçekleşiyor.

Ancak bu silah ve mühimmatı Türkiye'den kimin aldığı büyük bir soru işareti. Türkiye'nin Suriye Devleti ile resmi olarak hiçbir ticari ve diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

TÜİK verilerine de yansıyan Suriye ile yapılan ticaret Türkiye-Suriye sınırında bulunan sınır kapılarından yapılan ticareti kapsıyor.

YPG/PKK bölgesinde ve Şam yönetiminin kontrolünde bulunan Yayladağ Sınır Kapısı’ndan ise hiçbir ticarete Türkiye tarafından izin verilmiyor. Yani Suriye ile yapılan ticaret daha çok Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeler ile gerçekleşiyor.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 01.06.2018 04:25
Anahtar Kelimeler:
SuriyeTürkiyeSilahIthalat
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