TÜİSAD Başkanı: En büyük sorun enflasyon

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, AA Finans Masası canlı yayın konuğu oldu.

Ekonomiye ve gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Bilecik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başlayan yeni döneme dair görüşlerini paylaşarak, yeni sistemin en önemli özelliğinin hız olacağını düşündüğünü söyledi.

Yeni sistemle, alınacak bütün kararların hızlı bir şekilde hayata ve uygulamaya geçeceğine işaret eden Bilecik, şunları kaydetti: "Ancak hızlı karar alma ve uygulama yaparken paydaşlarla, ekosistemin bütün oyuncularıyla, örneğin bir kararnamenin ortaya çıkış noktasında veya bir kararın masaya gelişi ve resmileşmesi noktasında ekosistemdeki bütün paydaşlarla yeteri kadar tartışılması ve yeteri kadar görüş alışverişinde bulunarak sistemin işlemesini, yüksek ölçüde temenni ediyorum. İş dünyasının önemli beklentilerinden bir tanesi bu. Yani alınan her kararda olmayabilir ama çoğunluğunda, gerekli görüldüğünde, özellikle iş dünyası bu konuyu bir miktar içselleştirerek, tam tabiri caizse çoğunluğun da bu anlamda katılabileceği bir yapı dahilinde olursa... Kararnameler çıktıktan, kararlar verildikten sonra yapılan eleştiri veyahut istişareler zaman kaybından başka bir şey olmadığı gibi bazen hakikaten farklı eleştirileri alıyor."

Erol Bilecik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın iş dünyasıyla bir araya geldiği toplantıya ilişkin, "Sayın Bakan son derece önemli mesajlar verdi, samimi mesajlarından büyük memnuniyet duyduk. 2 saat planlanan toplantı 5 saat sürdü" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin geride kaldığını anımsatan Bilecik, toplantıda iş dünyası olarak beklentilerini masanın üzerine koyduklarını, ekonominin gelecekteki gelişmeleri karşılaması için bugünden hazırlık yapıldığını söyledi.

Bilecik, Bakan Albayrak'ın söylemlerindeki olumlu havayı bir an önce pratiğe dökmesini beklediklerini dile getirdi.

Dengeli büyüme vurgusu

Erol Bilecik, iş dünyasındaki yöneticilerin önünde iki büyük sorun bulunduğunu, bunlardan birinin döviz, diğerinin ise faizlerin yüksek seyretmesi olduğunu anlattı. Faizlerin yüksek olmasının iş dünyasının kimyasını bozduğunu söyleyen Bilecik şunları söyledi: "İş dünyasının önünde iki tane en büyük sorun var. Bunlardan bir tanesi döviz kurlarındaki durum, diğeri ise özellikle son yıllarda iş dünyasının kimyasını bozan ve ters elektrik diyebileceğim bir etki oluşturan faizlerin çok yüksek olması. Bunların ikisi de iş dünyası için çok önemli ancak şunun altını çizmek istiyorum; İş dünyası için en büyük sorun, (döviz kuru ve faiz seviyesi) bu ikisinden bir hayli önde olan enflasyondur. Yani muazzam derecede önemli. Makul seviyeleri tamamıyla aşan, Türkiye gibi büyük bir ekonomi olmaması gereken bir enflasyon oranıyla başbaşayız. Yüzde 15.4'ten bahsediyoruz. Enflasyon yükseldikçe öngörülebilirlik azalıyor. Bunun faize, kurlara olan yaptırımları farklı. Finansman maliyetleri artıyor. Bugün Türkiye'de iş dünyasının sıkça konuştuğu nokta o. Yüzde 25'lerin üzerinde olan TL/faiz oranlarından bahşediyoruz. Bir sıkıntı da rekabet koşulları bozuluyor."

Borçlar büyük sorun!

Borçların geri çevrilmesinde ciddi sorunların emarelerinin, sinyallerinin görüldüğüne dikkatleri çeken TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, "iş dünyasındaki tahsilâtlara baktığımızda, tahsilâtların vadelerinin uzadığı görülüyor. Pratikte pek uygulanmayan borçların yeniden yapılandırılması' bugün artık yaygın bir şekilde uygulama noktasına gelmiş vaziyette" ifadelerini kullandı.

Bu durumun çözümsüz olmadığına dikkatleri çeken Bilecik, "iyi bir ekonomik planlama programıyla ve liyakati yüksek ellere bunları bıraktığınızda bütün bu ekonomik sorunların çözüleceğine inancımız tamdır" dedi.