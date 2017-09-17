Yazarlar GÜNDEM SPOR OTOMOTİV DÜNYA EKONOMİ TOPLUM YAŞAM SAĞLIK DİN BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR ARŞİV
BİST
107742
ALTIN
145.962
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6691
EURO
4.1064

Tüketici yeni düzenlemeyi sevdi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, vatandaşların tüketici hakem heyetlerine başvuruyu kolaylaştıran düzenlemesinin ardından online başvuru bir ayda yüzde 121 arttı

17 Eylül 2017 Pazar 18:05
10 Okunma
Tüketici yeni düzenlemeyi sevdi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 11 Ağustos'ta Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ve vatandaşların, heyete başvuru şartları kolaylaştırıldı. Eski yönetmelikte, tüketici hakem heyetlerine, şahsen, avukat aracılığıyla, posta yoluyla veya e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile başvuru yapılırken, elektronik imzası olmayıp e-Devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşların, 15 gün içinde ıslak imzalı başvuru formu ve ilgili evrakı teslim etmesi gerekiyordu.

Yeni düzenleme ile 15 gün içinde evrak teslim etme yükümlülüğü ortadan kaldırıldı. Tüketiciler, bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarından e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS’e başvurularını yaparak şikayete ilişkin belgelerini yükleyebilme imkanına kavuştu. Değişiklik ile birlikte e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapılması yeterli oluyor. Tüketici hakem heyetlerine ıslak imzalı evrak teslim etme şartını kaldıran düzenleme bir ayını doldurdu. Elektronik ortamda bir aylık dönem sonunda yapılan başvuru sayısı 2 bin 786'dan 6 bin 146'ya yükseldi. Böylece, online başvuru sayısı yüzde 121 artış gösterdi. Bir ayda yeni sistem ile yapılan başvuru sayısı 3 bin 360 oldu.

Bakanlık verilerine göre, tüketici hakem heyetlerine bu yılın 8 ayında 363 bin 474 başvuru yapıldı. Sektörel bazda bakıldığında en fazla başvurunun 181 bin 181 ile finansal hizmetler alanında geldiği görüldü. Bu sektörü, 118 bin 363 başvuruyla perakende ticaret izledi. Abonelik hizmetlerine ilişkin 26 bin 144, ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetlerine 6 bin 179, turizm hizmetlerine 2 bin 390, diğer hizmetlere yönelik de 29 bin 217 başvuru yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TüketiciGümrük Ve Ticaret BakanlığıHakem Heyeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Irak ile aynı istikametteyiz'
'Irak ile aynı istikametteyiz'
Zorunlu BES'te 1 milyar lira birikti
Zorunlu BES'te 1 milyar lira birikti
Yeni Diyanet İşleri Başkanı belli oldu
Yeni Diyanet İşleri Başkanı belli oldu
Barzani: 'Artık çok geç'
Barzani: 'Artık çok geç'
FETÖ'nün suçları kitap oldu
FETÖ'nün suçları kitap oldu
DEAŞ ve El Kaide paraları Batı’ya akıyor
DEAŞ ve El Kaide paraları Batı’ya akıyor
Rusya'dan flaş açıklama! boşuna heveslenmeyin...
Rusya'dan flaş açıklama! boşuna heveslenmeyin...
Karadeniz'de göçmen kaçakçılarına geçit yok
Karadeniz'de göçmen kaçakçılarına geçit yok
New York'ta kritik buluşma
New York'ta kritik buluşma

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim