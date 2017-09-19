Tüketiciyi aldatanlara daha az ceza yolda

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin bazı yayın organlarında ‘yapılacak düzenlemeyle tüketicinin korunmasıyla ilgili kesilen cezaların indirileceği’ şeklindeki demecine Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Hasan Atak’tan tepki geldi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde, Tüketicinin Korunması Kanunu gereğince tüketiciyi aldatan reklamları inceleyen Reklam Kurulu tarafından, geçtiğimiz onbeş aylık süre boyunca, tüketiciyi aldatan GSM operatörleri, bankalar ve diğer iletişim şirketleri ile bir gıda firmasına kanundan gelen yetkisine dayanarak para cezaları verdiğini belirterek, “Son onbeş ay boyunca tüketiciyi aldatan, tüketicinin bilgi eksikliğini istismar eden bazı firmalara verilen para cezalarının toplamı 2 milyon 660 bin liraya yükseldi. Başta GSM operatörleri olmak üzere tüketiciyi aldatıcı reklam veren firmalar birleşerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın kapısını aşındırdılar. Bakanlığa bu cezaların yüksekliğinden şikayetçi oldular” dedi.

Aldatan mı korunacak?

Hasan Atak, para cezaları düşürülerek masum tüketici mi yoksa suçlu firmaların mı korunacağını sorarak şöyle dedi: “Geçtiğimiz günlerde bizzat Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkçi tarafından yapılan bir açıklama ile ‘cezaların miktar ve oranları takdir edilirken esas alınacak ölçünün yeniden değerlendirileceği, yapılacak düzenlemeyle tüketicinin korunmasıyla ilgili kesilen cezalarda uzlaşma müessesinin de hayata geçirileceği ve bunun çok önemli olduğu açıklanarak firmaların ve piyasanın uzlaşma noktasında büyük bir beklentisi olduğu’ bilgisi verilmişti. Şimdi biz soruyoruz; aldatıcı reklam suçu işleyerek binlerce tüketiciyi mağdur eden firmalara karşı verilecek ceza kanunen belirlenir. Bu, önce aldat. Suç işle. Sonra senle uzlaşayım mantığıyla mı tüketici korunacaktır? Suç işleyip vatandaşı aldatanla uzlaşmak ne demektir.”

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL