Tüm gözler Trump-Erdoğan görüşmesinde

Ankara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta yapacağı ABD ziyaretine hazırlanıyor. Erdoğan, 16 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Görüşmede ana gündem Suriye ve Irak konularıyla FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi olacak.

Erdoğan kendisinden önce ABD'ye gönderdiği isimler görüşmelerini gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde ABD'nin Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate almayan tavrını sürdürdüğü gözlemlendi. İlk görüşme ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile yapıldı.

Bu görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı. Akar, Fidan ve Kalın Amerikalı muhataplarından terör örgütü PKK uzantısı PYD/YPG'ye verilen desteğin kesilmesini istedi ancak bu talep karşılık görmedi.

Akar, Fidan ve Kalın; Dunford’a Türk istihbaratının elde ettiği ABD askerlerinin PYD/YPG militanları ile birlikte çekilen fotoğrafları da paylaştı. Gelen bilgilere göre ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, söz konusu fotoğrafları “Onlar DEAŞ ile mücadele ediyor” ifadeleriyle savundu.

ABD askerleri YPG yemin töreninde

Türk heyeti Washington'da görüşmeler yaparken ABD’liler Suriye'de terör örgütü ile yeni görüntüler verdi. Amerikan askerleri Haseki'de 250 YPG'li kadın teröristin Suriye Demokratik Güçleri'ne katılımı için düzenlenen törene katıldı.

Yayınlanan fotoğraflarda, Amerika askerlerinin arka kısımda oturarak töreni izlediği görüldü. ABD tarafından eğitilen YPG'li kadın teröristlerin törenin ardından Rakka operasyonuna gönderildiği öğrenildi.

Bozdağ FETÖ gündemiyle ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce ABD'ye giden bir diğer isim de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu. Bozdağ'ın gündeminde ise FETÖ var. Mevkidaşı Jeff Sessions'la görüşen Bozdağ terörist başı Fetullah Gülen'in iadesini ve geçici olarak tutuklanmasını istedi.

Görüşmede, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine dair ABD'ye gönderilen dört ayrı iade dosyası hakkında bilgiler veren Bakan Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen'in olduğuna dair yeni delilleri de aktardı.

Bozdağ mevkidaşına, Türkiye ile ABD arasındaki suçluların iadesine ilişkin anlaşmayı hatırlatarak, terörist başı Gülen'in geçici tutuklanmasının zorunlu olduğunu da vurguladı. Adalet Bakanı Bozdağ'ın ABD'ye FETÖ soruşturmalarını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal, terör ve örgütlü suçlar bürosunda görevli üç savcıyı da götürdü.

Tüm gözler Trump-Erdoğan görüşmesinde

4 kritik ismin ABD'de yaptığı ön görüşmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye nasıl yansıyacağı merak konusu.

15 Mayıs'ta ABD'ye gidecek olan Erdoğan, 16 Mayıs'ta Trump ile görüşecek. Görüşmede Suriye ve Irak'taki gelişmeler ve FETÖ başta olmak üzere ikili ilişkiler var.

Erdoğan Hindistan ziyareti dönüşü uçakta Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin şunları söylemişti: "ABD ziyareti sırasında Başkan Trump ile yapacağım görüşmeyi çok önemsiyorum. NATO'da beraber olduğumuz ve stratejik müttefikimiz olan ABD'nin düşmanımız olan terör örgütleriyle beraber hareket etmesinin doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Suriye'de yapılanları, adeta Obama döneminin bir kalıntısı, o dönemdeki komuta heyetinin aynı şeyleri devam ettirmesi olarak görüyorum. Bu şekilde devam edecek olursa Amerika ile uzlaşma içinde olmamız mümkün değil. Sanıyorum ki Sayın Trump da bizim bu düşüncelerimize olumlu yaklaşacaktır. Tüm bunları Sayın Başkanla görüşeceğiz, resimleriyle kendilerine aktaracağız. Bunların bizi ne kadar rahatsız ettiğini ifade edeceğiz."

ŞEVKET TEPETAŞ