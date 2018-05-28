Tüm krizlere panzehir Milli Ekonomi Modeli

YENİ MESAJ/BURSA

Türk ekonomisinin derin bir kriz içinde olduğu ve herkesin çözüm aradığı bir süreçte Bursa tarihi bir kongreye ev sahipliği yaptı. İlki 2005 yılında İstanbul'da yapılan ve sonraki yıllarda Azerbaycan, Almanya, KKTC ve Türkiye'de 9 kez düzenlenen Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongrelerinin 10’uncusu 27 Mayıs’ta Bursa'da gerçekleştirildi. Buttim Kongre Merkezi’nde, Milli Paraların Oluşturduğu Yeni Dünya Düzeni' üst başlığı altında yapılan 10. Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ne Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinden, Rusya'dan ve Azerbaycan'dan çok sayıda akademisyen katılarak tebliğ sundu.

Kongreye vatandaşların ilgisi de çok büyük oldu. Salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar, yaklaşık 9 saat süren kongreyi sonuna kadar pir dikkat izledi. Salondaki coşku, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş salona teşrif ettiğinde doruğa çıktı.

‘Kopyacılar önce bana talebe olmalı’

10. Milli Ekonomi Modeli kongresinin kapanış konuşmasını modelin sahibi olan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş yaptı. Kısa bir konuşma yapmayı tercih eden Prof. Dr. Haydar Baş, "Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ne katıldığınız için teşekkür ederim. Ben bu işi çok işi biliyorum. Benim modelimin adını alıp konuşanlar evvela bana talebe olsun ondan sonra konuşsun. Ben 30 yılımı verdim, öyle kolay değil.

30 yıldan sonra bu noktaya geldim, konuşma imkânım oldu" dedi. Konuşmasında, "Size Türkiye'nin içinde bulunduğu iç ve dış borç manzarasını rakamlarla ifade edeyim" diyerek devam eden BTP Lideri Prof. Dr. Haydar Baş şunları söyledi: "2017 sonu itibarıyla 453 milyar dolar dış borç var. 2002'de dış borç 130 milyar dolarken bu borç, 15 yılda 453 milyar dolara çıktı. Devleti idare eden insanlar bu işin formülünü bilmesi lazım. Bu kadar borçlanmak yerine ayrılmayı tercih ederler.

AK Parti iktidara geldiğinde ise devletin iç borcu 155 milyar dolardı. Bu iç borç da 2017 yılında 596 milyar dolara çıktı." Milli Ekonomi Modeli'nin sahibi Prof. Dr. Haydar Baş konuşmasının sonunda sözlerini, "Çok muhteşem konuşmalar, değerlendirmeler yapıldı. Çok gururlandım. Biz dünya iflas etse dünyayı da kurtarırız" ifadeleriyle noktaladı.

4 oturumda 40 isim konuştu

10. Milli Ekonomi Modeli Kongresi’nde Yeni Mesaj Gazetesi Genel Koordinatörü Sabri Terzi, BTP Bursa İl Başkanı Ali Garaçoğlu, Av. Şevket Tamaç, İçişleri Eski Bakanı Mehmet Gazioğlu, Disk Eski Genel Sekreteri Mehmet Dinç, İlahiyatçı Müslim Karabacak, İlahiyatçı Hasan Aydın, milli mücadele yıllarında Atatürk’e verdiği destekle bilinen Şeyh Cemil Nardalı’nın torunu Şahap Nardalı ve Ekonomist Mahmut Erdem selamlama konuşmaları yapan isimler oldu. Kongre 4 oturum halinde yapıldı. Moderatörlüğünü Fuat Şengül’ün yaptığı birinci Oturumda şu isimler konuştu:

“Prof. Dr. Ata Selçuk, Prof. Dr. Mustafa Er, Sani Ak, H. Hüseyin Tekin, Nihat Hekimoğlu, Doç. Dr. İbrahim H. Ekşi ve Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu. Başkanlığını Dr. Abdullah Terzi’nin yaptığı ikinci oturumda ise “Prof. Dr. Ömer Saraçoğlu, Av. İbrahim Berk, Emre Polat, Mehmet Emin Koç, Prof. Dr. M. Yavuz Köker ve Zeki Garaçoğlu” konuştu. Kongrede üçüncü oturumu ise Prof. Dr. Ali Ünal Emiroğlu yönetti. Oturumda Prof. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi, Murat Çabas, Av. Ahmet Erimhan, Muharrem Bayraktar, Selim Kotil ve Harun Kayacı konuştu. Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu başkanlığında yapılan son oturumda ise kongreye yurt dışından katılan bilim adamı ve akademisyenler konuştu.

Prof. Dr. Vladimir Gorbanosvki, Prof. Dr. Cornelia Versteegh, Prof. Dr. Rauf Mammadov, Prof. Dr. Vladimir Lisichkin, Prof. Dr. Andrey Manankov, Prof. Dr. Dünyam Ali Veliyev ve Prof. Dr. Rovshan Guliyev Milli Ekonomi Modeli üzerine tebliğ sundu.

Dünyanın aradığı Milli Ekonomi Modeli’dir

Kongreye İçişleri eski Bakanı Mehmet Gazioğlu da katıldı ve bir selamlama konuşması yaptı. Selamlama konuşmasında, “Haydar Baş hocamız Milli Ekonomi Modeli kitabıyla hem ekonomik sistemi ortaya koyuyor hem de ekonominin düzgün olmasının çarelerini de bize anlatıyor” diyen Gazioğlu, “Ekonomide iki tane sistem vardır. Bakıyoruz kominist sistem dünyada iflas etti.

Kapitalist sistemin de iyi tarafı olduğunu söyleyen kimse yok. Her konuşmacı bugün dünyada yaşanan sorunların temelinin kapitalizm olduğunu ortaya koydu. O halde Dünyada ve Türkiye'de yeni bir sistem aranıyor.

Bu aranan sistem Milli Ekonomi Sistemi'dir” dedi. Gazioğlu şöyle konuştu: “Bazı insanlar hep tenkit eder, 'bu olmaz' der ama olurunu söylemez. İşte Haydar Baş hocamız Milli Ekonomi Modeli kitabıyla hem ekonomik sistemi ortaya koyuyor hem de ekonominin düzgün olmasının çarelerini de bize anlatıyor.

Ben Milli Ekonomi Modeli kitabını bir talebe gibi ciddi şekilde okudum ve çok mutlu oldum. Her arkadaşımızın da bunu okumasını istiyorum. Ankara'da yapılan kitap tanıtımından sonra iki tane Milli Ekonomi Modeli kitabı aldım bir tanesini oğluma götürdüm. Oğlum İstanbul'da bir bankanın genel müdür muavini, ekonomiyle yakından ilgili olduğu için oğlum bunu mutlaka oku, bu sana çalıştığın sahada çok faydalı olacak dedim. Herkes bu kitabı bir yakınına, eşine,çocuğuna, arkadaşına versin ve mutlaka okumasını tavsiye etsin.”



‘Prof. Baş'ın projeleri dünyada yayılıyor’

Bursa'daki kongreye Hollanda'dan katılan Prof. Dr. Cornelia Versteegh, "Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'nde bize haber verdiği Vatandaşlık Maaşı’nın artık dünyada yayılarak uygulamaya girdiğini görüyoruz" dedi.

Prof. Dr. Versteegh şunları söyledi: "1965'ten beri süregelen Avrupa sosyal politikasında bir sosyal şart vardır. Bu sosyal şart, sosyal hakların herkese sağlanmasını içerirken maalesef bugüne kadar insanlara bu hakları sağlayabilecek bir organ Avrupa Birliği’nde (AB) teşekkül edememiştir. Yaşam standartları konusunda AB içinde yaşanan eşitsizliği giderememişken 3. ülkelere bu hakları sunması kesinlikle mümkün değildir.

Avrupa sosyal politikasında 1964'ten beri imzası bulunan Türkiye de Avrupa'da birçok vatandaşı olmasına rağmen maalesef sosyal haklardan yeterince yararlanamıyor. Ortak para birimi Euro’ya geçiş de bu süreçle ilgili bir iyileştirme getirmedi.

Üstelik aynı uygulamayı farklı ülkelerdeki AB ülkelerine dayatma noktasına geldi. Ortaya çıkan bu yanlış tablonun düzeltilmesi için son dönemde değişik fikirler ortaya atıldı. Son olarak Finlandiya 2017 yılında temel gelir konusunu devreye aldı ve vatandaşlarına aylık 560 Euro maaş vermeye başladı. Hollanda'da da biz bu konuyu uzun süredir tartışıyoruz. ABD'de de böyle bir tartışma var. Bütün bunlar bu çıkışlar aslında Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli'nde bize haber verdiği vatandaşlık maaşının artık dünyada yayılarak uygulamaya girdiğini göstermektedir. Refahın sağlanması için Avrupa Birliği'nin Milli Ekonomi Modeli'nden çok daha fazla faydalanması gerekiyor."

‘İki kişiden ilham alıyoruz’

10. Milli Ekonomi Modeli kongresine kardeş ülke Azerbaycan'dan da çok sayıda bilim adamı ve akademisyen katılarak tebliğ sundu. Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Dünyam Ali Veliyev de katılımcılar arasındaydı. Konuşmasına, "Bu kongrede konuşmaktan çok memnunum. Burada hepimiz kâinat devletinin kurulmasısın şahitleriyiz" diyerek başlayan Veliyev, "Dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk'ten ve Prof. Dr. Haydar Baş'tan ilham alıyoruz" dedi ve Atatürk'ün ve Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli ile ortaya koyduğu devlet anlayışından örnekler verdi.

Azerbaycanlı bilim adamı Veliyev konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Milli Ekonomi Modeli'nde ortaya konmuş olan hedefleri yakalamada çok önemli iki güce sahibiz. Bunlardan birincisi para diğeri de devlettir. Para kapitalizme mübadele ve saklama aracı olarak görülmüştür.

Oysa paranın iki önemli özelliği şu ana kadar ifade edilmemiştir. Milli Ekonomi Modeli'nde devlet sadece alan el değil, aldığından daha fazlasını verebilme kudretine sahip olan iradedir. Sosyal Devlet yaklaşımı hem sosyal adaleti hem de sürekli büyümeyi sağlamaktadır. Yani bu modelde fakir bir insanı desteklemek sanayiciyi de dolaylı olarak desteklemek demektir. Kapitalist anlayışta ise devlet global sermayenin faiz ile sattığı parasını kollayan ve faiz gelirlerini karşılamak için hariçten vergi toplayan bir irade konumuna getirilmiştir.

Oysa Milli Ekonomi Modeli'nde devlet vatandaşının emeğini yine vatandaşına hizmet olarak sunan iradedir. İfade ettiğimiz üzere sadece halkından topladığı vergileri değil, aynı zamanda emisyondan elde ettiği senyoraj gelirini de halkına hizmet olarak sunacağı için Milli Ekonomi Modeli alan değil veren el konumunda bir modeldir. Böylelikle büyük Türk oğulları Atatürk ve Prof. Dr. Haydar Baş dünyada farklı olan tüm devlet modellerinden farklı bir devlet modelini ortaya koymuştur. 20. ve 21. yüzyıllarda bu modeller tüm dünyayı şekillendiriyor. Bununla biz gurur duyuyoruz. Türk olduğumuz için gurur duyuyoruz. Ne mutlu Türküm diyene."

Ekonominin anahtarı Prof. Dr. Baş’ın elinde

Milli Ekonomi Modeli Kongresi’nde selamlama konuşması yapanlardan birisi de milli mücadele yıllarında Atatürk’e verdiği destekle bilinen Şeyh Cemil Nardalı’nın torunu Şahap Nardalı’ydı. Konuşmasında, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gölgesi altında bu toplantıyı düzenleyen ve davetiyle beni onurlandıran Prof. Dr. Haydar Baş'a ve kıymetli kadrosuna teşekkürlerimi sunarım” diyerek başlayan Şahap Nardalı şöyle konuştu: “Bundan 40 yıl önce Adana'da benim de yakından tanıdığım İrfan Mavruz diye bir arkadaş evini bahçesinde füzeler yapıp uçurdu.

Bırakın Adana'yı Türkiye'de kimse ona inanmadı ve ona karşı çıktılar. Günlerden bir gün İncirlik Üssü'nden bir grup komutan gelerek bu arkadaşla görüştü ve onu ABD'ye gönderdi. Bu delikanlı NASA'da çalışmaya başladı ve onun imzası olmadan uçaklar, füzeler kalkmadı. Bugün de içimizde bir bilim adamı, bir cevher Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Haydar Baş çıktı. Bu Allah'ın lütfudur. O kimsenin çözemediği ekonomi problemini çözdü ve bütün dünya da ondan Milli Ekonomi Modeli'ni almaya çalışıyor. Ben 61 yıllık kuyumcuyum altının ayarını, insanın hasını ilk görüşte anlarım. Prof. Dr. Haydar Baş’ı görür görmez de dünyada bu işi kökünden halledecek tek isim olduğunu anladığım. Ekonominin anahtarı Prof. Dr. Haydar Baş'ın cebindedir, onu ondan kimse alamaz.”