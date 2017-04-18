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Tunceli'de helikopter düştü

Tunceli Valiliğinden, "Pülümür'den havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımının kesildiği, 12 kişi bulunan helikopterin düştüğünün değerlendirildiği" bildirildi.

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Tunceli'de helikopter düştü

 Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile Tunceli'deki görev uçuşu sırasında saat 11.50 sıralarında telsiz teması kesildi. 

Tunceli ile Ovacık arasında irtibatı kesilen helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Helikopterdeki hakimlerin referandumda ilçe seçim kurulunda görevli olduğu öğrenildi.

Helikopteri aramak için irtibatın kesildiği nokta olan Ovacık’ın Çambulak mevkiine, Diyarbakır'dan bir askeri ekip ile 10 kişilik AFAD ekibi gönderildi.

Helikopterin düştüğü Ovacık'ın Çambulak mevkiinde yoğun sis ve yağmurun olduğu belirtiliyor. Helikopterin düşüşüyle ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada kazanın olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

Ayrıntılar gelecek...
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