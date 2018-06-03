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Tunceli'de PKK'ya ağır darbe

Tunceli'de F-16 savaş uçaklarının desteği ile düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün sözde Doğu Merkez Gücü Sorumlusu olan ve “Miros” olarak bilinen Suriyeli “Rojava” kod adlı Kaniar Müslim olduğu ortaya çıktı

03 Haziran 2018 Pazar 14:26
Tunceli'de PKK'ya ağır darbe

Tunceli'de F-16 savaş uçaklarının desteği ile düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin örgütün sözde Doğu Merkez Gücü Sorumlusu olan ve “Miros” olarak bilinen Suriyeli “Rojava” kod adlı Kaniar Müslim olduğu ortaya çıktı. Öldürülen teröristlerin 21 Nisan'da Pülümür yolunda dozer operatörü Mehmet Özdemir'i şehit eden grup olduğu belirlendi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli merkez kırsalında 2 Haziran tarihinde İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan çalışma ve hava destekli operasyonla tespit edilen 7 terör örgütü mensubunun iki F-16 savaş uçağımızla etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Yapılan değerlendirmede etkisiz hale getirilen teröristler arasında sözde Doğu Merkez Gücü Sorumlusu Kurtay Rojava kod adlı Kaniar Müslim isimli teröristin de bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.   

Etkisiz hale getirilen terörist grubun 21 Nisan'da Tunceli-Pülümür karayolunda dozer operatörü Mehmet Özdemir'i şehit eden grup olduğunun tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Operasyon bölgesinde devam eden çalışmalarda teröristlerin üzerinde ve 1 adet sığınak içerisinde 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet el telsizi, 1 adet şemsiye, 203 adet Kaleşnikof mühimmatı, 11 adet Bixi mühimmatı, 197 adet 5.56 mühimmat, 5 adet el bombası, 14 adet şarjör, 2 adet kırık el dürbünü, 1 adet sırt çantası, 1 adet panço, 1 kilogram kına, 100 adet bazlama, 40 kilogram şeker, 5 kilogram bulgur, 10 kilogram sıvı yağ, 10 kilogram salça, 34 kilogram peynir, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. İHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliPKK
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