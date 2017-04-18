Tunceli'de polis helikopteri düştü: 12 şehit

Tunceli'de, içerisinde Ovacık İlçesi Hakimi ve güvenlik güçlerinin bulunduğu Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter düştü. Valilikten yapılan açıklamada, saat 11.40 sularında Pülümür ilçesinden havalanan "Sikorsky" tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımının kesildiği belirtildi.

Açıklamada, helikopterin olumsuz hava koşullarından dolayı düştüğünün değerlendirildiği ifade edilerek, şu bilgiler aktarıldı: "Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiştir."

Koordinatlar belirlendi

Bu arada Sağlık Bakanlığınca, Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye 6 ambulans ve 5 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi sevk edildi. Bölgeye Tunceli'nin yanı sıra çevre illerden Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerinden oluşan arama kurtarma ekipleri de sevk edildi.

Koordinatlar belirlendikten sonra arama ekipleri, Pülümür ilçesinin Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına yöneldi. Arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopterler de havadan destek verdi. Kar yağışı ve sis bölgedeki çalışmaları olumsuz yönde etkiledi.

Bölgeye dağcılar da gönderildi

Koordinatları tespit edilen alana, Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri hareket etti. Arama kurtarmaya destek için Diyarbakır, Elazığ, Erzincan ve Erzurum'daki AFAD ekibi de dahil olmak üzere, tırmanma ve dağcılık alanında uzman toplam 43 personel olay yerine gönderildi.

Kimlikleri belirlendi

Enkaza ulaşan arama kurtarma ekipleri, düşen helikopterdeki yolcu ve mürettebatın tamamının şehit olduğunu bildirdi. Helikopterde bulunanların isimler ise şöyle: Hakim Onur Alan, polis memurları Ekrem Dereli, Sadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım, Azam Gündede, Komiser Pilot Abdullah Ortanca, Polis memuru teknisyen Murat Ködük, sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun olduğu belirtildi.

Skorsky S-70 Blackhawk'ın teknik özellikleri

Üretimi ABD merkezli olarak gerçekleştirilen Skorsky S-70 Blackhawk (Kara Şahin) ilk uçuşunu 1974'te gerçekleştirdi. 4 palli, 2 motorlu, irtifa ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak yaklaşık 3500 kg faydalı yük veya 18 tam teçhizatlı personel taşıyabilen Kara Şahin, 3 saat havada kalabiliyor.

ABD'nin Vietnam tecrübesinden yola çıkarak pilotlar tarafından tasarlanan S-70 gelişmiş seyrüsefer ve kendini koruma sistemleri ile donatılmış. Genel maksat helikopteri olarak tanımlanan Sikorsky S-70 ağırlıklı olarak askeri maksatlarla, ayrıca yangınla mücadele, arama kurtarma, emniyet ve asayiş birimlerinin faaliyet alanları ile diğer sivil gereksinimleri karşılamak üzere kullanılıyor.

Sikorsky S-70, ABD'nin yanı sıra 27 ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 60 adet, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 24 adet, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 25 adet, Özel Kuvvetler Komutanlığında 10 adet S-70 bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü de, terör, asayiş, trafik ve kaçakçılık alanlarında etkinliğini artırmak amacıyla 1991 yılında ikisi VIP dizaynlı altı adet S-70A-17 Black Hawk helikopteri envanterine kattı.