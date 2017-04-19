Tunceli'deki helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Düşen helikopterle ilgili önceki gece ara verilen çalışmalar dün sabah saatlerinde tekrar başlatıldı. Kaza kırım ekibi enkaza ulaşarak çalışmalarını tamamladı. UMKE ve bölgedeki askeri birlikler tarafından enkazdan çıkarılan şehitlerin cenazeleri 2 askeri helikopterle Elazığ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.





Helikopter şehitleri hakim Onur Alan, komiser Pilot Abdullah Ortanca, sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu, polis memuru teknisyen Murat Ködük, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman ile polis memurları Ekrem Dereli, Saadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım ve Azam Güdendede'nin cenazeleri Elazığ'a götürüldüğü esnada taarruz tipi helikopterlerinin de eşlik ettiği görüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, Pülümür ilçesinde düşen helikopterde olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi: "12 şehidimizin naaşları, olumsuz hava şartlarının düzelmesi üzerine, sabah saat 06.00'da başlayan çalışmalar neticesinde, arama kurtarma ekipleri, Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri inceleme ekipleri nezaretinde helikopter enkazından çıkarılarak Elazığ Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir."

Bu arada kaza bölgesinde dondurucu soğukta gece boyu bekleyen jandarma ve polis özel harekat timlerinin de dönüşümlü olarak olay yerine en yakın Sarıgül Köyü'ne giderek burada kaldıkları öğrenildi.

Düşme nedeni belli oldu

Salı günü saat 11.50 sıralarında Tunceli'nin Pülümür ilçesi Sarıgül köyü civarında 2 bin 500 rakımlık dağlık alanda radardan kaybolan Skorsky tipi polis helikopterinin enkazına 4 saatlik çalışma sonucu ulaşılmış, 7 polis, 1 hakim, 1 Astsubay ve 3 mürettebatın şehit olduğu belirlenmişti.

Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Tunceli, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır'dan olay yerine giden UMKE ve AFAD ekipleri geri döndü. Enkaz alanına giden cumhuriyet savcısı, kaza kırım ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarını tamamladı. Yapılan ilk incelemelerde helikopterin olumsuz hava koşulları nedeniyle düştüğü tespit edildi.

Şehit cenazelerinin getirildiği üniversite kampüsü içerisinde sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Fırat Üniversitesi'ne Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbettin Demirdağ ve askeri yetkililer de geldi. Bu arada Pülümür ilçesinden havalanan skorsky tipi polis helikopterin hava muhalefetti nedeniyle düşmesi sonucu 12 kişinin şehit olduğu kazaya ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Şehitlere Veda

Öte yandan 12 şehit Elazığ’da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

MEHMET KELEŞ