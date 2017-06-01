Tunceli, TEOG birincisi

Valilik Toplantı Salonu'nda sınavlardaki 120 sorunun tamamını doğru cevaplayan 17 öğrenci ve öğretmenlerini kabul eden Kaymak, başarılı öğrencilerle tek tek sohbet ederek liseyi kentte okumaları durumunda kendilerine her türlü desteği vereceklerini belirtti. Kaymak, kentin bu başarısının artmaya devam ettiği ifade ederek "İlimiz son 3 yıldır Türkiye birincisi. Bu sene de Bakanlığımız henüz resmi açıklama yapmamasına rağmen biz başarı açısından Türkiye birincisi olduğumuzu düşünüyoruz" dedi. Kentin merkezi ortak sınav sonuçlarının istatistiklerini açıklayan Kaymak, açıklanan sonuçlara bakıldığında 6 ders ortalamasına göre Türkiye ortalamasının 67.55 olduğunu dile getirerek, Tunceli'nin ise TEOG'da Türkiye ortalamasının 11.23 puan üstüne çıkarak 78.78 ortalamayı yakaladığını anlattı. Kaymak, şöyle devam etti: "Ben 3 yıllık Tunceli Valiliğimde şunu gözlemledim. Birincisi özellikle aileler çocuklarının eğitim görmesi konusunda çok duyarlılar. Bir de Tunceli klasik doğu kültüründen çok farklı. Burada aydın aileler var ve burada ailelerin en fazla 2-3 çocuğu var. Sayısı az olduğu için aile çocukla çok yakın ilgileniyor. Tunceli'de sınıf başına düşen öğrenci sayısı 15-16'yı geçmiyor, öğretmenlerimiz de çok başarılı."

Yörenin doğal güzelliklerine de işaret eden Kaymak, "Tunceli'nin Munzur suyu çocuklarımızın zekasını açıyor. Onun da başarıda katkısı olabilir" diye espri yaptı. AA