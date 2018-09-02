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Tunceli turizm kenti oldu

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli'de yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen projelerin bir yıl gibi bir sürede bitirildiğine işaret ederek, "Huzur gelince doğal güzellikleri ile anılan şehrimize gelenlerin de sayısı arttı" dedi

02 Eylül 2018 Pazar 16:01
Tunceli turizm kenti oldu

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Tunceli, Valilik ve Belediyenin yürüttüğü çalışmalarla son 8 ayda turizmde adından söz ettiriyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 aydır Tunceli Valiliği ve Tunceli Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Tuncay Sonel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanların tam desteğiyle 62 projeyi hayata geçirdiği belirtildi.

Söz konusu projeler, İçişleri Bakanlığının sağladığı desteklerle alınan üst düzey güvenlik önlemleri ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonrasında Tunceli'nin adeta cazibe merkezi haline geldiğine işaret edilen açıklamada, vatandaş odaklı projelerin yürütüldüğü vurgulandı.

İstihdam iyileşti

Açıklamada, Vali Sonel'in öncelikli olarak istihdam sorununu ele aldığı ve yaptığı girişimler sonucunda üç tekstil fabrikasının kurulduğu, bir tekstil fabrikasının da temelinin atıldığı ve ihracat seviyesine gelindiği kaydedilerek tüm bu çalışmalarla Tunceli'nin istihdamda 81 il arasında sonuncu durumdayken 4'üncü sıraya yükseldiği ifade edildi.

Son bir yılda büyük değişim yaşayarak kavuştuğu huzur ortamıyla turizmde atağa geçen Tunceli'nin, rotalarını doğuya çeviren turistlerin gözdesi olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Bu kapsamda son 8 ay içerisinde Tunceli'ye gelen turist sayısı geçmiş yıllara göre 3 kat arttı. Örneğin, ilimizdeki bir seyahat acentesinden alınan verilere göre 2017 yılında Tunceli'ye gelmek için uçak bileti alan vatandaş sayısı 29 bin iken, bu yıl 66 bin 500 olduğu görülüyor.

Bu yoğunlukla birlikte bir yıl önce otellerdeki doluluk oranı yüzde 15 iken, bu yıl yüzde 95'lere ulaştı. 2017 yılında şehre giren araç sayısı 797 bin iken, bu yılın ilk 8 ayında bu sayı 1 milyon 300 bini geçti."
 

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