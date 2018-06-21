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Turcoin'in Kocaeli'de üretildiği belirlendi

Türkiye'nin ilk dijital parasını üreterek yüzde 40 kar payı vaadiyle 16 bine yakın vatandaştan 1 milyar TL toplayan ancak ödeme yapmayan şirketin dijital para üretim merkezi Kocaeli’de çıktı

21 Haziran 2018 Perşembe 17:48
Turcoin'in Kocaeli'de üretildiği belirlendi

İlk yerli dijital para Turcoin üretme fikriyle kar payı ödeme vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen Hipper A.Ş.’nin iki yetkilisi Eskişehir ve Kocaeli’de gözaltına alındı. 16 bine yakın vatandaştan yüzde 40’a yakın kar vaadiyle 1 milyar TL toplayan şirketin 24 bin ekran kartı ile dijital para ürettiği merkezin ise Kocaeli’de olduğu tespit edildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede yaklaşık 800 bin TL’lik dükkan kiralayarak tesisi kuran şirket, daha sonra topladıkları paralar ile aynı siteden 4 dükkan daha satın aldığı öğrenildi. Son olarak sitedeki restoran olarak faaliyet gösteren dükkana 500 bin TL kaparo veren şirket yöneticilerinin gözaltına alınması sonrasında ise tüm iş yerlerinin kepenklerinin kapatıldığı öğrenildi.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince inceleme yapılan iş yerlerinde dijital para üretmekte kullanılan cihazların olduğu belirlendi. Öte yandan, şikayet sonrasında düzenlenen operasyonda Hipper A.Ş.'de yüzde 51 hissesi bulunan Muhammed S., Eskişehir’de, yüzde 49 hissesi bulunan ve bazı dergilere reklam verdiği görülen Sadun K. Kocaeli'nde gözaltına alındı.
HABER MERKEZİ

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