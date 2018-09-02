Turist görünümlü altın dolandırıcılarına dikkat

Altın fiyatlarının üst üste rekorlar kırması üzerine çifte vurgun yapmak isteyen dolandırıcılar 2 Alman kadın turisti kullanarak İstanbul'daki bir kuyumcuyu yaklaşık 16 bin liralık zarara uğrattı. Turist görünümlü yabancı kalpazanlar, Alman rafinelerinin 24 ayar külçe altın kalıplarını taklit ediyor.

24 ayar altın kaplama külçenin içine taş maden koyup altın diye satıyorlar. Dışına da 999.9 patenti vuruyor. Dışı tamamen altın kaplama olan külçenin içi taş maden dolu. Turist görünümlü kalpazanlar, genelde tatil bölgelerinde kuyumcu esnaflarını ya da bölgede ticaret yapan esnafları hedef alıyor.

Dışı 24 ayar kaplama olan sahte külçeler, kesilmedikten sonra sahte olduğu hiç anlaşılmıyor. Dışından ayar suyu ile kontrol edildiğinde sorun yok ancak kesildiğinde içinin maden olduğunu anlaşılıyor. İslam Memiş, turist görünümlü kalpazanların külçe altın bozmak istediğinde, kuyumcu esnafının müşterinin yabancı olması nedeniyle kendisine getirilen külçe altının da yabancı marka olmasını normal karşıladığını dile getirdi.

Kalpazanlar elindeki sahte altının az bir miktarını TL'ye kalanını ise dövize çeviriyor. Kuyumcu esnafı yoğunluk ya da ihmalden dolayı bu külçe altını kesmemiş ise ciddi anlamda dolandırılmış oluyor. 100 gram külçe altının 34.28 gramı altın, 65.72 gramı taş. Yani bugünkü değerde 100 gramlık 24 ayar külçe altının yaklaşık 24 bin lira olduğunu düşünürsek kuyumcu esnafı ihmalinden dolayı yaklaşık 16 bin liraya yakın dolandırılmış oldu.

Polis, zabıta ve oda görevlileri böyle denetlemeler yaparlarsa sektörü korumuş olurlar. Altın fiyatlarının aşırı yükselmesi, taksitli satışların iptal olması ve iç piyasalarda durgunluğun olmasından sebep kuyumcu esnafları zaten zor günler geçiriyor. Bir de hırsızlık, dolandırıcılık olayları yaşanınca esnafların psikolojisi daha da bozuluyor. HABER MERKEZİ