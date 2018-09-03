Turizm sektörü Bodrum'da buluşuyor

Türk turizm sektöründe dönüşümün ele alınacağı Turizm 4.0 Zirvesi, 8 Eylül 2018'de Bodrum'da düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katılacağı ve açılış konuşmalarıyla başlayacak olan zirveye, Bodrum ve Muğla üst düzey kamu yöneticileri, akademi ve STK temsilcileriyle birlikte, iş dünyasından da yoğun bir katılım bekleniyor.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) çatısı altında yer alan Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvede, Endüstri 4.0 devriminin Türk turizminde yarattığı dönüşüm masaya yatırılacak.

Zirvenin açılış konuşmalarının ardından düzenlenecek Turizm 4.0 Paneli GESİFED Başkanı Aysun Nalbant'ın moderatörlüğünde yapılacak.

Panelin katılımcıları arasında TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TÜRSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve TURCAS AŞ CEO'su Batu Aksoy, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, TÜROFED Başkanı Osman Batuhan Ayık ve TTYD Başkanı Oya Narin yer alacak. HABER MERKEZİ

