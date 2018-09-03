Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94356
ALTIN
256.830
DOLAR
6.6455
STERLİN
8.5565
EURO
7.7224

Turizm sektörü Bodrum'da buluşuyor

Türk turizm sektöründe dönüşümün ele alınacağı Turizm 4.0 Zirvesi, 8 Eylül 2018'de Bodrum'da düzenlenecek

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:06
Turizm sektörü Bodrum'da buluşuyor

Türk turizm sektöründe dönüşümün ele alınacağı Turizm 4.0 Zirvesi, 8 Eylül 2018'de Bodrum'da düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katılacağı ve açılış konuşmalarıyla başlayacak olan zirveye, Bodrum ve Muğla üst düzey kamu yöneticileri, akademi ve STK temsilcileriyle birlikte, iş dünyasından da yoğun bir katılım bekleniyor.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) çatısı altında yer alan Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvede, Endüstri 4.0 devriminin Türk turizminde yarattığı dönüşüm masaya yatırılacak.

Zirvenin açılış konuşmalarının ardından düzenlenecek Turizm 4.0 Paneli GESİFED Başkanı Aysun Nalbant'ın moderatörlüğünde yapılacak.

Panelin katılımcıları arasında TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TÜRSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve TURCAS AŞ CEO'su Batu Aksoy, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, TÜROFED Başkanı Osman Batuhan Ayık ve TTYD Başkanı Oya Narin yer alacak. HABER MERKEZİ
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katar, Almanya'yı paraya boğacak
Katar, Almanya'yı paraya boğacak
Yargı açılışında Brunson mesajı
Yargı açılışında Brunson mesajı
Fındık ihracatından 1.78 milyar dolar geldi
Fındık ihracatından 1.78 milyar dolar geldi
YPG/PKK'ya ağır darbe
YPG/PKK'ya ağır darbe
Cüzdanlar yanıyor... Albayrak'tan kritik açıklamalar
Cüzdanlar yanıyor... Albayrak'tan kritik açıklamalar
Milli Mücadele’nin dönüm noktası
Milli Mücadele’nin dönüm noktası
Yargıtay Başkanı'ndan brunson mesajı
Yargıtay Başkanı'ndan brunson mesajı
Türk dünyasına 'milli para' teklifi
Türk dünyasına 'milli para' teklifi
En ölümcül deniz Akdeniz
En ölümcül deniz Akdeniz
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim