Turizmde hedef 1.5 milyon yatak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İkinci Başkanı Hasan Erdem, TÜRSAB olarak turizmde bu yıl koydukları hedeflere yavaş yavaş yaklaştıklarını, bunun sevincini yaşadıklarını söyledi. Geçen yıla oranla bu yıl daha başarılı ve verimli sezon geçirdiklerini ifade eden Erdem, "İlk 5 aylık döneme bakıldığında Türk turizminde bir ilki yaşadığımızı görüyoruz. İlk 5 aylık dilimde ilk defa 11 milyon 500 bin turist ülkemizi ziyaret etmiş. Bu da zirveyi yakaladığımız bir dönemdir. Bu da ne kadar mutlu olduğumuzu ve geleceğe bakış açısından umutlu olduğumuzu gösteren bir rakamdır" diye konuştu. Erdem, bu yıl 35 milyon turist sayısına ulaşmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Belki bu sayı 40 milyona çıkabilir. 30 milyar dolar gelir bekliyoruz. Bunun için de tesislerimiz, yatak kapasitemiz, altyapımız müsait çünkü biz turizm sektöründe nereden nereye geldiğimiz çok iyi biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türk turizminin yatak kapasitesinin her geçen yıl daha da yükseldiğine işaret eden Erdem, 2017 sonu itibarıyla Türkiye'nin 3 bin 771 turizm işletme belgeli tesise sahip olduğunu, bu tesislerde 446 bin 228 oda ve 935 bin 286 yatak kapasitesi bulunduğu bilgisini verdi. AA

