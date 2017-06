Türk çiftçisi batar

YENİ MESAJ/ANKARA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, düzenlediği basın toplantısında, karkas et, canlı hayvan, buğday, arpa ve mısırda gümrük vergilerinin düşürülmesini öngören Bakanlar Kurulu kararını değerlendirdi. Bayraktar, enflasyonla mücadele gerekçesiyle kırmızı et ve hububatta gümrük vergilerinin indirilmesinin üreticileri olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Tüketici fiyatlarının düşmesini biz de istiyoruz. Çözüm yolu bu değildir. İthalat işin en kolay tarafıdır" dedi.

Alman buğdayı ile ekmek yaparız

Bayraktar, buğday ve arpada hasat döneminde olunduğuna dikkati çekerek, "Buğday ve arpada piyasa durdu. Dışarıdan giren bir mal yok. Gümrükleri düşüreceğim demeniz, bu söylem dahi yetti. O kadar zamansız bir söylem oldu ki; şu an tüccar piyasaya girmiyor, üretici tedirgin ve bazı bölgelerde şu an alım satım durdu. Girdi fiyatları yüksek, verim düşükken gümrük vergileri de indiriliyor. Çiftçimiz, bu şartlarda nasıl rekabet edecek?” diye konuştu. Bayraktar, etki analizleri yapılmadan tarımın Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ne dahil edilmesi durumunda Türkiye'de tarımın biteceğine işaret ederek, "Fransız, Alman buğdayı ile ekmek yapmak zorunda kalırız" dedi. Bayraktar, şöyle devam etti: "Tarım biterse, kırsalda yaşayan 20 milyon insanımız ne yapacaktır? Gençler göç ediyor. Şimdi tarım yaşlılara kaldı. Bayanlar ve yaşlılarla tarımı götürüyoruz.



Bunlar da tarımdan çekilirse kim üretecek, bu ülkeyi kim besleyecek? Gençler kaçıyorlar tarımdan. Bu ülkeyi nasıl, kimle besleyeceğiz? 5-6 milyon insanımıza iş sağlayan bir sektör olan tarımda sürdürülebilirliğe zarar verilmemelidir. Gümrük birliğine tarımı sokarken, size buğday, arpa, et satacağız ama tarımda işsiz kalanları da biz Avrupa’da istihdam edeceğiz diye bir anlaşma mı yapılacak? Bunları Avrupa’ya, et, buğday ithal ettiğimiz ülkelere mi göndereceğiz? Bu söylemler doğru söylemler değil."

İthalatın maliyeti yüksek

Bayraktar, mısır üreticilerinin de etkileneceğini dile getirdi. Şemsi Bayraktar, söz konusu karar açıklanırken üretici maliyetlerinin dikkate alınmadığına ileri sürerek, şunları kaydetti: "Et fiyatlarımız yüksek ama üretici fiyatlarına baktığımızda üreticinin kilogram başına 1.5 lira para kazandığı görülüyor. Sekiz ay besi yapan üreticinin karı yüzde 5.3'ü geçmiyor. Bu gümrüklerle ithalat yaparsak sektör batar. Üretimi sürdüremez hale geliriz. Bunu geçmişte yaşadık. 2010 yılında başlayan ithalata bu ülke 5 milyar doların üzerinde döviz ödedi. Ülkemiz bu kadar zengin değil. Kaldı ki biz her zaman söylüyoruz. Bizim potansiyelimiz var."

Bedeli ağır olur

Türkiye'nin üretim potansiyeli olduğunu belirten Bayraktar, ithalatın fiyatları belli bir süre için aşağı çekeceğini, orta ve uzun vadede ise fiyatları artıracağını anlattı. Bayraktar, şunları söyledi: "Kendi çiftçinize vermediğiniz destekleri dünyada et üretimi yapan çiftçilere veririsiniz. Onların bayram yapmasını sağlarsınız. Davul zurnayla Türkiye ihracat yaparlar. Bu bir hatadır. Bu yanlıştan da dönmek lazım... Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız yetkisini kullanmalı, ithalat kontrol belgesi vermeyerek ithalatı önlemelidir. Tarım Bakanlığımız yetkisini ithalatı önleyecek şekilde kullanırsa problemin aşılmasına katkı sağlar. Bakanlığımızdan da bunu bekliyoruz. İthalat ‘yapılmasın’ diyoruz.”

Ramazanda zamlar eksik olmadı

Ramazan ayında üretici ve market fiyatlarındaki değişime ilişkin de değerlendirmelerde bulunan TZOB Başkanı şemsi Bayraktar, "Üretici ile market fiyatları arasında elmada 6.5 kat, kuru kayısıda 5 kat, kabakta 3.9 kat, maydanozda 3.8 kat, salatalıkta 3.7 kat bulunuyor. Görüldüğü gibi üretici market fiyatları arasındaki makasta sorun devam ediyor" dedi.