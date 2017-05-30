Türk demokrasi tarihinde bir ilk

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grubu'nda bin 44 gün sonra milletvekillerine hitap etti.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantı Salonu'na, Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile girdi. Başbakan Yıldırım salona girdikten sonra Divan'a geçti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise milletvekili sıralarına oturdu. AK Parti TBMM Grubu'nda en kalabalık ve yoğun günlerinden birinin yaşanması nedeniyle, bazı milletvekilleri oturacak yer bulamadı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "En son 22 Temmuz 2014'te, sizlerle bu salonda birlikte olmuştuk. Yaklaşık 34 ay, tam olarak da bin 44 gün sonra bir kez daha burada, bu salonda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum" dedi.

Terörle mücadele vurgusu

Erdoğan, Türkiye'nin, terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelesinde çok önemli mesafeler kat ettiği bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Sadece son iki ayda yurt içi ve dışında 336 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçlerimiz maalesef asker, polis ve güvenlik korucusu olarak 43'te şehit vermiştir. Terör örgütünün geçmişte hiç girilmemiş, girilememiş inlerine girip hem rekor düzeyde silah, mühimmat ele geçiren hem de teröristlere dağları, mağaraları dar eden kahraman güvenlik güçlerimize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

FETÖ konusuna da değinen Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yargılama sonucundaki mahkeme kararlarıyla şehitlerin ve gazilerin ailelerine haklarının ve iade-i itibarlarının temin edileceğini belirterek, "Aynı zamanda da dünyada bunları korumaya kalkan ülkelere karşı da 'Daha ne istiyorsunuz, buyurun size yargı kararları' deyip bunları da onların önüne koyacağız" dedi.

Erdoğan, partisinin tanımlarken devrimci kavramını kullanması dikkat çekti. Erdoğan, "Açık söylemek lazım AK Parti, devrimci bir partidir. Batı ne diyordu, 'AK Parti bir sessiz devrim gerçekleştirdi' diyordu. Türkiye'nin en etkili değişimleri AK Parti dönemlerinde yaşanmıştır. Hak ve özgürlükler konusunda atılamayan adımlar, bizim dönemimizde atılmıştır" dedi.

AK Parti'de yaşanan süreç

AK Parti'nin 2001'deki kuruluşundan itibaren genel başkanı olan Erdoğan, 2014'te Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından bu görevi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na devretmişti. Davutoğlu da yaklaşık bir iki yıl sonra görevi Binali Yıldırım'a devretmişti.