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Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'den çıkıyor mu?

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında, "Herhâlde El Bâb'la birlikte Fırat Kalkanı biter, hedeflere ulaşmış oluruz. Rakka başka mesele. Türkiye sınırlarını tehdit eden bir şey değil" dedi.

11 Şubat 2017 Cumartesi 17:36
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'den çıkıyor mu?

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında, "Herhâlde El Bâb'la birlikte Fırat Kalkanı biter, hedeflere ulaşmış oluruz. Rakka başka mesele. Türkiye sınırlarını tehdit eden bir şey değil" dedi ve şu ifadeleri kullandı: "Ümit ediyoruz yakın zamanda El Bâb operasyonu bitecek. Bir gün veremeyiz. Fırat Kalkanı kendi sınırlarımızı korumak bakımından zorunlu olan bir operasyondu. PYD ve PKK unsurları sızıyordu, DEAŞ bomba atıp duruyordu. Suriye'nin kuzeyinde hareketli terör gruplarının bertaraf edilmesi için yapılan bir operasyondu. Bu şehirlerin her birinde o şehirlerin halkı otursun. Musul Musulluların. Bunun örneğini Cerablus'ta verdik. ÖSO temizledikten sonra Türkiye'nin lojistik desteği ile 45 bin kişi geldi yerleşti. El Bâb da en kısa sürede tamamlanır inşallah. Rakka başka bir şey. Burası Fırat Kalkanı kapsamında olan bölge Türkiye'nin güvenliği ile ilgili. 5 bin km alandan bahsettik. O alanın temizlenmesi Türkiye'nin sınırlarını koruması anlamına geliyor. Son bilgilerimiz, şehrin içerisine kuvvetlerimizin girdiği şeklinde. Maalesef Rakka'nın gecikmiş olması, bir takım DEAŞ militanlarının El Bâb'a geldiğinin ve şehirdeki dirençlerin arttığı yönünde. Türkiye bütün imkanlarıyla bu mücadeleyi sürdürüyor"

AA

Son Güncelleme: 11.02.2017 17:41
Anahtar Kelimeler:
El BabNuman KurtulmuşIrakSuriyeTSKTürk Silahlı Kuvvetleri Suriyeden çıkıyor Mu
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