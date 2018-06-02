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Türk Tarih Kurumu'nda anlamlı sergi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından Hacı Bayram-ı Velî’ye dair sergi düzenlendi. Sergi, 18 Haziran'a kadar Türk Tarih Kurumu’nda ziyarete açık olacak

02 Haziran 2018 Cumartesi 17:57
Türk Tarih Kurumu'nda anlamlı sergi

Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen "Belgelerle Hacı Bayram-ı Velî" sergisi açıldı. Sergi, 18 Haziran'a kadar Türk Tarih Kurumu’nda ziyaret edilebilecek.

Hacı Bayram-ı Veli’nin faaliyetlerine ve Anadolu kültürüne katkılarına ışık tutacak “Belgelerle Hacı Bayram-ı Velî” başlıklı sergide yer alan hüccet, emirname, berat, vakıf atama, muhasebe kaydı gibi çeşitli belgeler, Hacı Bayram-ı Veli’nin hangahının idaresi, faaliyetleri ve mütevellileri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Hangahın etrafında bulunan kimselere sunulan hizmetlere de ışık tutan sergide yer alan belgeler, aynı zamanda dönemin sosyal tarihine ve kent kültürüne dair önemli ipuçları sağlıyor. 

Hacı Bayram-ı Velî’ye dair geniş bir arşiv taraması sonucunda oluşturulan çalışmada, Türk Tarih Kurumu arşivinde bulunan belgelerin yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden derlenen 100’ün üzerinde belge ve fotoğrafa yer veriliyor. Sergide, Ankara’nın en önemli simgesel mekanlarından Hacı Bayram’ı Veli Camii’nin ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğrafları da yer alıyor. Sergi, 18 Haziran'a kadar Türk Tarih Kurumunda ziyarete açık olacak. İHA
 

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Sergi
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